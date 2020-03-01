Мнение: Американцы могут признать все доллары за пределами США пустыми бумажками

Коронавирус еще в феврале объявили «Черным лебедем», то есть событием непредсказуемым и оказывающим огромное негативное влияние на мировую экономику. В частности, в США товарооборот через морские порты уже упал на 20%, что вызвало эффект «домино» во всей штатовской промышленности.В марте появился еще один «Черный лебедь» — это развал ОПЕК+. То, что баррель подешевел почти наполовину, означает, что никто не ждал такого развития событий. Между тем, Саудовская Аравия продолжает «заливать» мир дешевой нефтью. Эр-Рияд 11 марта сообщил, что увеличит добычу не на 12 млн. баррелей в день, а на миллион больше, тем самым прервал начавшийся отскок цен на «черное золото».С одной стороны, баррель нефти стоимостью $ 30, а то $ 20−25, вроде бы должен рассматриваться как драгоценный подарок для импортеров и потребителей нефти.По идее, дешевые углеводороды должны стимулировать мировую экономик. Многие страны, например, украинцы и белорусы уже прокричали троекратное «ура».С другой стороны, ряд американских, европейских и азиатских банков из топ-100 оказались на грани банкротства от того, что не смогут расплатиться со спекулянтами за «нефтяные» деривативы (контракты на поставку нефти в определенную дату на зафиксированную сумму — авт.). Чтобы было понятно, насколько это опасно, приведем пару фактов. Сегодня совокупная стоимость деривативов (со значительной долей нефти) оценивается в $ 2 квадриллиона, тогда как весь мировой ВВП не превышает, по данным МВФ, $ 75 триллионов.Тут Соединенным Штатам никакие «количественные смягчения» не помогут, поэтому, по мнению заокеанского эксперта Билала Хафеза, США могут ввести контроль над движением капитала. Если это случится, то мир посетит «черный-пречерный лебедь», по сравнению с которым и Covid-19, и крах ОПЕК+, покажутся невинными пташками.Трамп, кстати, уже угрожал Китаю, что готов запретить покупку американских высокотехнологических компаний, несмотря на свободу торговли и перемещения денег. Белый дом подает это, как защиту интеллектуальной собственности, хотя, к примеру, янки уже проиграли китайцам в технологиях 5G. Таким образом, американцы де-факто начали делить доллары на «хорошие» и «плохие», а активы держателей звездно-полосатой валюты — на «дружеские» и «враждебные».«Закон о модернизации системы оценки рисков иностранных инвестиций (FIRRMA) был подписан президентом Трампом в 2018 году, — пишет Билал Хафез. — Он дает Комитету по иностранным инвестициям США (CFIUS), который утверждает поглощения американских компаний, невероятно широкие полномочия. Например, теперь орган может прекратить операции с недвижимостью и даже по приобретению миноритарных пакетов акций компаний». По сути, сделал первый шаг по контролю над чужими деньгами в американской валюте, значит, и по их конфискации.Более того, президент Трамп постоянно задается вопросом, зачем останавливаться на достигнутом? Например, Белый дом лоббирует закрытие американских бирж для китайских инвесторов. Куда тогда, собственно, девать миллиарды баксов, если на них ничего стоящего купить нельзя, резонно спрашивают в КНР. Словом, если случится финансовый кризис, администрация США готова пойти дальше, в том числе на «заморозку» операций нерезидентов с американскими деривативами.США также могут также исключить китайские компании из списка американских бирж — в настоящее время в Штатах идет торговля акциями более 150 компаний КНР, включая Alibaba и PetroChina. А затем запретить и американским инвесторам покупать китайские и российские ценные бумаги. На таком законопроекте настаивают Питер Наварро, торговый советник Трампа, и весьма влиятельный сенатор Марко Рубио.Кто-то скажет, что американцы стреляют в себе в ногу. Да, но все-таки это намного лучше, чем в голову. В этой связи все больше экспертов говорят о надвигающемся «зомби-апокалипсисе» для глобального бизнеса.Так, Sequoia Capital, один из самых могущественных венчурных фондов Кремниевой долины США, призвал свои стартапы пересмотреть риски в сторону «самых неблагоприятных». В письме к основателям и руководителям компаний Фонд Sequoia Capital пишет: «Мы надеемся, что условия улучшатся как можно быстрее. Тем временем мы должны быть готовы к турбулентности и иметь готовый образ мышления для (самых опасных) сценариев, которые могут разыграться»Что важно: Sequoia Capital — это фонд, как говорится, с бородой, основанный еще в 70-х годах прошлого века и стоящий у истоков, таких мировых компаний, как YouTube, Apple, Google, Oracle, LinkedIn, PayPal, Instagram и Yahoo! То есть к его мрачному письму, в котором сказано, что «выживут не самые умные и не самые сильные игроки, а наиболее приспособленные», следует отнестись со всей серьезностью.И вообще, все, что сейчас происходит, по опасности логично сравнить с терактом 11/9 в 2001 году, считает Sequoia Capital. Мол, на дополнительное финансирование стартапы могут даже не надеяться. Между тем, китайские деньги всегда были палочкой выручалочкой для фирм из Кремниевой долины. А тут, как по Медведеву — «денег нет, но вы держитесь».Здесь самое время сказать, что такие крупные инвесторы, как Фонд Sequoia Capital, как правило, имеют инсайдеров в Белом доме. По-простому говоря, осведомителей. Поэтому логично это предостережение рассматривать с точки зрения скорого объявления новой политики США по контролю над мировым движением капитала. Безусловно, с позиции экономической и политической выгоды Соединенных Штатов.Между тем, министр финансов США Стивен Мнучин уже вызвал к себе посла РФ Анатолия Антонова и упрекнул Россию в нарушении «порядка на рынках энергоносителей». Надо понимать, что Америка будет всеми силами и правдами-неправдами защищать своих сланцевых производителей нефти и газа.В полной мере, это может коснуться и «зеленой» наличности, имеющейся на руках россиян и китайцев. Напомним, первый шаг в этом направлении уже сделан. Следовательно, вполне вероятно, что третий «Черный лебедь» уже расправил свои крылья.Александр Ситнико