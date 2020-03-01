Глава ЛНР ввел в Республике режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

Глава ЛНР Леонид Пасечник в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 своим указом ввел на территории Республики режим повышенной готовности.

"В связи с угрозой распространения в ЛНР новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь статьями 34, 56, 59, 60 Конституции Луганской Народной Республики, постановляю ввести на территории Луганской Народной Республики режим повышенной готовности", - говорится в документе.

Согласно указу, лица, прибывшие из Китая, Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, ФРГ, а также других государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией с COVID-19, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Республику. На период прохождения самоизоляции запрещается посещать работу, учебу, следует минимизировать посещение общественных мест.

При этом лица, посещавшие страны, где зарегистрированы случаи COVID-19, обязаны сообщать на горячую линию Минздрава (0642 92-05-10) о своем возвращении в Республику, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию. Данные лица, в случае появления первых респираторных симптомов вируса, обязаны незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Указ также запрещает "въезд на территорию ЛНР граждан с повышенной температурой тела и респираторными симптомами, прибывающих с Украины и территории ЛНР, временно подконтрольной Украине, не имеющих регистрации в ЛНР".

Все работодатели в Республике обязаны обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

Запрещается проведение массовых мероприятий в учреждениях образования Республики, а в случае необходимости, при повышении уровня инфекционной заболеваемости, учебный процесс будет приостановлен.

Также на срок до 31 марта запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.

Глава ЛНР обязал Министерство здравоохранения ЛНР обеспечить нахождение медицинских работников на международных автомобильных пунктах пропуска и на временных пунктах пропуска ЛНР с целью выявления лиц с повышенной температурой тела и направления их в инфекционный стационар для установления диагноза или решения вопроса въезда на территорию Республики.

Также Минздраву поручено обеспечить возможность получения находящимися в самоизоляции лицами листков нетрудоспособности на дому.

Ранее главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко отмечал, что Республика готова к борьбе с COVID-19, власти ЛНР усиливают меры по недопущению завоза и распространения на территории Республики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, под данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 132 тыс. человек, из них около пяти тыс. скончались, около 70 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Единичные случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.

14 марта — Луганск