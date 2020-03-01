Украина может выйти из Минских соглашений и к катастрофе это не приведёт, — Ермак



Об этом в эфире телепрограммы «Свобода слова Савика Шустера», которая состоялась в пятницу, 13 марта заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Так, по словам представителя президента Украины, Зеленский на прошлой встрече «нормандской четверки» в Париже заявил о невозможности выполнения минских договоренностей в автоматическом режиме. Возможного выхода их соглашений бояться нечего, считает представитель Зеленского.

«К сожалению вы ошибаетесь, когда говорите, что если Украина сегодня в одностороннем порядке выйдет из «Минска», это приведет к катастрофическим результатам», — заверил Ермак.

Также Ермак отметил, что несмотря на «очень жесткую позицию» канцлера Германии Ангелы Меркель, украинской стороне удалось отстоять гибкую позицию относительно следования Минску-2. Правда, в итоговом коммюнике Нормандской встречи от 9 декабря ничего не говорится о «гибкой позиции» — там идет речь о приверженности Минским соглашениям.

Следует отметить, что Минск-2 — документ, утвержденный Советом безопасности ООН, то есть международно признанный алгоритм выхода из кризиса на Донбассе. А его денонсация чревата снятием санкций с России. Это, кстати, признал на передаче и Ермак.

«Минские соглашения лежат в основе санкционной политики Евросоюза», — заявил он. Новости Украины - Сегодня, 13:12 29 Украина не способна «автоматически» выполнять Минские договоренности, а выход из них не приведет к катастрофе.Об этом в эфире телепрограммы «Свобода слова Савика Шустера», которая состоялась в пятницу, 13 марта заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.Так, по словам представителя президента Украины, Зеленский на прошлой встрече «нормандской четверки» в Париже заявил о невозможности выполнения минских договоренностей в автоматическом режиме. Возможного выхода их соглашений бояться нечего, считает представитель Зеленского.«К сожалению вы ошибаетесь, когда говорите, что если Украина сегодня в одностороннем порядке выйдет из «Минска», это приведет к катастрофическим результатам», — заверил Ермак.Также Ермак отметил, что несмотря на «очень жесткую позицию» канцлера Германии Ангелы Меркель, украинской стороне удалось отстоять гибкую позицию относительно следования Минску-2. Правда, в итоговом коммюнике Нормандской встречи от 9 декабря ничего не говорится о «гибкой позиции» — там идет речь о приверженности Минским соглашениям.Следует отметить, что Минск-2 — документ, утвержденный Советом безопасности ООН, то есть международно признанный алгоритм выхода из кризиса на Донбассе. А его денонсация чревата снятием санкций с России. Это, кстати, признал на передаче и Ермак.«Минские соглашения лежат в основе санкционной политики Евросоюза», — заявил он. Новости Украины - Сегодня, 13:12 29

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