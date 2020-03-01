Леонид Пасечник ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса
Глава ЛНР Леонид Пасечник ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса
«В связи с угрозой распространения в Луганской народной республике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ... постановляю ввести на территории ЛНР режим повышенной готовности» — говорится в тексте указа главы ЛНР, опубликованного сегодня на сайте главы ЛНР.
Согласно документу, министерству здравоохранения ЛНР поручено обеспечить нахождение медицинских работников в международных автомобильных пунктах пропуска и во временных пунктах пропуска с целью выявления лиц повышенной температурой тела и направления их в стационар для установления диагноза.
Министерству госбезопасности ЛНР поручено организовать условия для нахождения на пунктах пропуска медицинских работников.
Кроме того, в рамках указа, граждане, прибывающие из стран-очагов коронавирусной инфекции, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней с момента возвращения в ЛНР.
Также запрещен въезд в ЛНР с территории Украины лицам, имеющим повышенную температуру тела и симптомы респираторных заболеваний, не имеющим прописки на территории ЛНР.
Также указом Пасечник запретил до 31 марта 2020 года проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 50 человек.
Данные меры своевременны, не нужно допускать критической ситуации с распространением инфекции, а лучше сразу предпринять все необходимые меры предосторожности.
Большая просьба к жителям отнестись с пониманием к данному указу и соблюдать все рекомендации указанные в нем.
На данный момент на территории ЛНР не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом, однако постоянно нужно быть готовым и соблюдать все меры предосторожности. Политика - Сегодня, 12:40 234
«В связи с угрозой распространения в Луганской народной республике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ... постановляю ввести на территории ЛНР режим повышенной готовности» — говорится в тексте указа главы ЛНР, опубликованного сегодня на сайте главы ЛНР.
Согласно документу, министерству здравоохранения ЛНР поручено обеспечить нахождение медицинских работников в международных автомобильных пунктах пропуска и во временных пунктах пропуска с целью выявления лиц повышенной температурой тела и направления их в стационар для установления диагноза.
Министерству госбезопасности ЛНР поручено организовать условия для нахождения на пунктах пропуска медицинских работников.
Кроме того, в рамках указа, граждане, прибывающие из стран-очагов коронавирусной инфекции, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней с момента возвращения в ЛНР.
Также запрещен въезд в ЛНР с территории Украины лицам, имеющим повышенную температуру тела и симптомы респираторных заболеваний, не имеющим прописки на территории ЛНР.
Также указом Пасечник запретил до 31 марта 2020 года проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 50 человек.
Данные меры своевременны, не нужно допускать критической ситуации с распространением инфекции, а лучше сразу предпринять все необходимые меры предосторожности.
Большая просьба к жителям отнестись с пониманием к данному указу и соблюдать все рекомендации указанные в нем.
На данный момент на территории ЛНР не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом, однако постоянно нужно быть готовым и соблюдать все меры предосторожности. Политика - Сегодня, 12:40 234
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