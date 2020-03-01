ВСУ строят бункер у жилого дома в Золотом и стягивают технику – Народная милиция

Киевские силовики возводят бункер и укрепления у жилого дома в Золотом, а также стягивают бронетехнику. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он констатировал, что киевские силовики, пользуясь договоренностями о перемирии, продолжают проводить инженерное дооборудование своих позиций и возведение новых, а также размещать военную технику вблизи населенных пунктов на линии соприкосновения.

"Отмечается проведение работ боевиками ВСУ по оборудованию траншеи с бункером вблизи жилого дома в населенном пункте Золотое-4. Также в этом районе украинские боевики разместили один 120-мм миномет и две боевые машины пехоты", - заявил Филипоненко.

Он отметил, что факты размещения вооружения и военной техники ВСУ в населенном пункте подтверждаются официальным отчетом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что киевские силовики за неделю разместили более 55 единиц военной техники в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС").

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

14 марта — Луганск