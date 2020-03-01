Киев планирует с 16 марта закрыть пункт пропуска у Станицы из-за коронавируса – МГБ ЛНР

Украинская сторона рассматривает возможность закрытия с 16 марта пункта пропуска через линию соприкосновения у Станицы Луганской из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

"По имеющейся информации, украинская сторона планирует закрыть ряд пунктов пропуска на линии разграничения, в том числе рассматривается возможность закрытия контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" с 16 марта", - говорится в сообщении.

В связи с этим Министерство государственной безопасности призвало граждан "взвешенно подходить к планированию поездок за пределы ЛНР".

В ведомстве напомнили, что с 12 марта 2020 года на территории Украины введен трехнедельный карантин с цлью недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"На оккупированной украинскими войсками территории Луганщины закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия. По решению украинского правительства в Северодонецке открыт центр для госпитализации гражданских лиц с признаками заражения коронавирусом. Для украинских военнослужащих подобный центр открыт в Рубежном", - рассказали в пресс-службе.

В Министерстве напомнили, что в связи с распространением коронавируса во всем мире указом главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника введен режим повышенной готовности с целью недопущения распространения в Республике инфекции COVID-19.

"Министерством здравоохранения сформирован штаб, в который входят ведущие специалисты. Принимаются все меры по сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации в Республике", - добавили в МГБ.

Ранее главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко отмечал, что Республика готова к борьбе с COVID-19, власти ЛНР усиливают меры по недопущению завоза и распространения на территории Республики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, под данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 132 тыс. человек, из них около пяти тыс. скончались, около 70 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Единичные случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.

14 марта — Луганск