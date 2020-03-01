В Киеве проходит марш добровольцев, несмотря на карантин

"В субботу в 10.30 на Михайловской площади мы собираемся, чтобы показать - мы добровольно встали на защиту своей страны на фронте и в тылу, и мы не дадим уничтожить нашу страну", - сообщается на странице организаторов марша.

Фото: © РИА Новости / СтрингерМарш добровольцев боевых действий на Донбассе проходит в Киеве, несмотря на карантин во избежание распространения коронавируса COVID-19, передает РИА Новости.Марш начался в 11.30 мск на Михайловской площади в центре украинской столицы.В марше принимают участие по меньшей мере несколько сотен человек, несмотря на запрет собираться на массовые мероприятия.В данный момент участники марша идут по центру Киева, они несут флаги Украины, а также флаги ОУН УПА*, трансляцию ведут украинские телеканалы.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.* Запрещенная в России экстремистская организация