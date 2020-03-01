В Киеве проходит марш добровольцев, несмотря на карантин
Марш добровольцев боевых действий на Донбассе проходит в Киеве, несмотря на карантин во избежание распространения коронавируса COVID-19, передает РИА Новости.
Марш начался в 11.30 мск на Михайловской площади в центре украинской столицы.
"В субботу в 10.30 на Михайловской площади мы собираемся, чтобы показать - мы добровольно встали на защиту своей страны на фронте и в тылу, и мы не дадим уничтожить нашу страну", - сообщается на странице организаторов марша.
В марше принимают участие по меньшей мере несколько сотен человек, несмотря на запрет собираться на массовые мероприятия.
В данный момент участники марша идут по центру Киева, они несут флаги Украины, а также флаги ОУН УПА*, трансляцию ведут украинские телеканалы.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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