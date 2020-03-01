Три бойца ВСУ погибли при установке мин в районе Троицкого – Народная милиция

Три киевских силовика погибли при установке противопехотных мин вблизи села Троицкое Попаснянского района. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В одном из батальонов 59-й бригады (ВСУ) погибли три военнослужащих. Инцидент произошел во время выполнения работ по установке противотанковых мин в районе населенного пункта Троицкое", - сообщил он.

Филипоненко уточнил, что киевские силовики погибли из-за того, что пренебрегли элементарными мерами требований безопасности.

"За прошедшие сутки, по данным нашего источника, в районе населенного пункта Орехово в результате подрыва на взрывном устройстве погиб военнослужащий 72-й механизированной бригады ВСУ рядовой Петренко", - добавил он.

Филипоненко констатировал, что уровень небоевых потерь в рядах ВСУ растет, при этом официальный Киев "пытается списать их на выдуманные обстрелы".

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что небоевые потери одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), за неделю составили четыре военнослужащих погибшими и 10 ранеными.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

14 марта — Луганск