Офицеры ВСУ при ротации продают сменщикам оборудованные позиции – Народная милиция

Офицеры ВСУ при осуществлении ротационных мероприятий в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") продают свои оборудованные позиции военнослужащим вновь прибывающих подразделений. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По информации нашего источника в штабе 46-й бригады, откомандированных военнослужащих 25-й бригады, прибывших для проведения рекогносцировки в зону ответственности 46-й бригады, размещают в ветхих и непригодных для жизни помещениях, приемы пищи для них не организованы", - рассказал он.

"Командиры подразделений 46-й бригады предлагают своим сменщикам заплатить за свои оборудованные позиции и блиндажи, в противном случае они будут разрушены", - сообщил Филипоненко.

Он отметил, что в период ротации в подразделениях ВСУ увеличивается число случаев хищений военного имущества.

"В настоящее время командование 46-й бригады готовит доклад в штаб десантно-штурмовых войск ВСУ об отсутствии в соединении двух беспилотных летательных аппаратов, переданных волонтерами", - сообщил офицер пресс-службы Народной милиции.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

14 марта — Луганск