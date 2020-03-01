Четыре военнослужащих ВСУ заразились коронавирусом – Народная милиция

Четыре военнослужащих 59-й бригады ВСУ, дислоцирующейся у линии соприкосновения, заразились новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в подразделениях 59-й бригады ВСУ, где только в течение текущей недели на больничную койку попали четверо военнослужащих", - заявил офицер оборонного ведомства Республики.

"В свою очередь командование 72 бригады, опасаясь распространения инфекции от соседней 59-й бригады, выполняет профилактические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, проводя флюорографию личного состава", - сообщил Филипоненко.

Он добавил, что в связи с большим количеством инфицированных на подконтрольной ВСУ территории Луганской области "для обсервации контактировавших с зараженными вирусом планируется использовать санатории".

Филипоненко также сообщил, что в Житомирской области под карантин помещен военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, который контактировал со скончавшейся от вызванного коронавирусом заболевания пенсионеркой из Радомышля.

"Данный факт тщательно скрывается командиром бригады, при этом командованием ДШВ (десантно-штурмовых войск) ВСУ принято решение отменить отправку данного соединения в зону "ООС" (так называемой "операции объединенных сил") для плановой замены", - отметил офицер пресс-службы Народной милиции.

Он уточнил, в связи с инцидентом в 95-й бригаде и в штабе десантно-штурмовых войск ВСУ объявлен карантин.

Ранее сегодня глава ЛНР Леонид Пасечник в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 своим указом ввел на территории Республики режим повышенной готовности.

Ранее главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко отмечал, что Республика готова к борьбе с COVID-19, власти ЛНР усиливают меры по недопущению завоза и распространения на территории Республики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, под данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 132 тыс. человек, из них около пяти тыс. скончались, около 70 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Единичные случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.

14 марта — Луганск