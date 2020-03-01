Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе

"Если стоят подписи снизу или сверху, все они имеют равную силу. Или напишите: "примечание ДНР и ЛНР: "написанному верить", если они такие важные", — заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина".

"Слушай, какое частное лицо подписывает документ? Мы, что, с ума сошли? Вы с ума сошли?" — спросил он.

"Что она переиграла? Кого вы хотите обдурить? Если поставлены подписи под документами, акцентирую, эти подписи имеют равную силу", — ответил бывший президент.

Фото: РИА НовостиПервый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которая возмущалась возможности прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса, передает РИА Новости.Бывший глава государства напомнил, что ДНР и ЛНР являются признанными и равными субъектами Минских соглашений и призвал ответственно относиться к международным документам.Он также отметил, что эти документы Киев принял при президентстве Петра Порошенко, а представители ДНР и ЛНР подписали их не как частные лица."Как частных лиц Россия их пригласила!" – перебила экс-главу государства Геращенко.Кравчук в ответ на это возмущенно поинтересовался у нее, как частное лицо могло подписать такое соглашение.В свое оправдание соратница Порошенко попыталась свалить все на Россию."Вы знаете, Путин все это придумал, а Украина переиграла тогда. А сегодня она сдала свои дипломатические позиции", – сказала Геращенко.Но этот аргумент оказался неубедительным для Кравчука.Он подчеркнул, что украинская делегация и Порошенко согласились на то, чтобы руководство ДНР и ЛНР подписали соглашение.