Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Источник: неизвестные заявили о В«минированииВ» трёх самолётов в России

Sergey Сегодня, 17:3018Новости
Источник: неизвестные заявили о В«минированииВ» трёх самолётов в России
Фото: РИА Новости
Неизвестные прислали в аэропорт Шереметьево электронное анонимное сообщение о якобы угрозе взрыва на борту трёх самолётов, выполнявших полёты. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает RT.
«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» самолётов, следовавших рейсами Москва — Тюмень, Иркутск — Москва, Москва — Челябинск», — заявил источник.

Отмечается, что самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Челябинск, экстренно приземлился в аэропорту Казани.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: