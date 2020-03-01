Источник: неизвестные заявили о В«минированииВ» трёх самолётов в России

«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» самолётов, следовавших рейсами Москва — Тюмень, Иркутск — Москва, Москва — Челябинск», — заявил источник.

Фото: РИА НовостиНеизвестные прислали в аэропорт Шереметьево электронное анонимное сообщение о якобы угрозе взрыва на борту трёх самолётов, выполнявших полёты. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает RT.Отмечается, что самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Челябинск, экстренно приземлился в аэропорту Казани.