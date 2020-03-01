Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Республике 15 марта

Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами на территории Республики в течение суток 15 марта. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"В течение суток 15 марта в Луганске, местами по территории Республики ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

14 марта — Луганск