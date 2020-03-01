Общественные инспекторы за год провели с госинпекцией Минприроды ЛНР более 70 рейдов (ФОТО)

Общественные инспекторы управления государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР в 2019 году приняли участие в 73 рейдах ведомства. Об этом в ходе совещания руководства Минприроды ЛНР с общественными инспекторами сообщил начальник отдела охраны водных биоресурсов управления государственного экологического надзора – государственный инспектор Денис Ермак.В расширенном совещании с общественными инспекторами приняли участие представители руководства Минприроды, советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко, председатель комитета Народного Совета ЛНР по вопросам имущественных и земельных отношений, природных ресурсов и экологической безопасности Андрей Губарев, военный комендант ЛНР Сергей Грачев, заместитель начальника отдела участковых инспекторов полиции управления общественной безопасности МВД ЛНР Дмитрий Геращенко.На совещании были подведены итоги работы за 2019 год и рассмотрены практические вопросы деятельности, права и обязанности общественных инспекторов."Всего по состоянию на 14 марта 2020 года в Министерстве зарегистрировано 245 общественных инспекторов, из которых закреплены за отделом охраны биоресурсов 171 человек, за отделом охотничьего надзора 49, за управлением лесного хозяйства пять человек", - рассказал госинспектор."За минувший год совместно с общественными инспекторами проведено 73 рейда, составлено 35 административных протокола, изъяты запрещенные орудия лова кустарного изготовления – пауки, сети, раколовки, бредни, остроги и плавсредства – общим количеством 79 единиц", - сообщил он.Ермак отметил, что, кроме участия в рейдах по выявлению нарушителей, общественные инспектора принимали участие в мероприятиях по улучшению санитарно-экологического состояния рек Лугань и Ольховая, проводили противозаморные мероприятия на водных объектах во время ледостава в зимний период времени, проводили профилактические беседы о соблюдении природоохранного законодательства с рыболовами-любителями."Прошел год совместной деятельности, и мы можем не просто говорить лозунги, но и подводить итоги. Есть плюсы, есть минусы работы, но в целом год показал, что это дело нужное и его нужно только развивать на пользу Республики", - сазал министр природных ресурсов и экологической безопасности Юрий Дегтярев.Первый заместитель министра Владимир Печенко анонсировал изменения в положении об общественных инспекторах, которые будут заключаться в более жестком отборе кандидатов и должны привести "к оптимизации деятельности института общественных инспекторов"."Казачья организация у нас работает по всей Республике, в каждом районе, в каждом городе есть казаки, которые небезразличны к земле, на которой они живут, они готовы оказывать содействие – надо только звать. Никто не скажет нет, что заболел, уехал или еще что-то. Люди готовы оказывать помощь, готовы идти навстречу. Надо только отработать механизм по оповещению и по быстрому реагированию", - добавил Юрченко.Напомним, согласно положению об общественных инспекторах Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР, общественные инспектора осуществляют контроль в области природных, водных и лесных ресурсов, а также животного мира. Общественные инспекторы оказывают содействие органам государственного надзора исключительно на добровольной и безвозмездной основе.Министерство природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР возродило институт общественных инспекторов, который начал действовать при управлении природного надзора. Соответствующее Положение об общественных инспекторах управления природнадзора Минприроды ЛНР утверждено ведомственным приказом от 28 января 2016 года и зарегистрировано в Минюсте 5 февраля за №69/416.Кандидатами на должность общественного инспектора могут быть достигшие 18 лет лица, проживающие на территории ЛНР. Для этого желающий должен написать заявление и приложить ходатайство от учреждения, организации или предприятия, где он работает. Претенденты пройдут проверку, а также обучение по вопросам природоохранного законодательства, прав и обязанностей общественного инспектора и режиму проведения рейдовых мероприятий.В мае 2019 года удостоверения общественных экологических инспекторов Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР получили первые 40 представителей Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского.14 марта — Луганск