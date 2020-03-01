Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса

Фото: © РИА Новости / СтрингерГлава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры". Об этом сообщил в Фейсбуке депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, передает РИА Новости.Министр сказал, что болезнь "не поражает детей, а умрут все пенсионеры". Он уточнил, что сделал этот вывод, исходя из данных медицинских исследований.Позже Емец на том же заседании извинился за ошибку.По последним данным, коронавирусом COVID-19 заразились свыше 140 тысяч человек в более чем 130 странах. Многие уже вылечились, но более пяти тысяч человек погибли.ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией.