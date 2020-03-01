Электроснабжение по некоторым адресам Жовтневого, Ленинского и Каменнобродского районов 16 марта будет временно отсутствовать из-за ремонта ЛЭП



В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:

улица Сороки, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 150а, 151;

улица Иванищев яр, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

улица Интернациональная, 149, 151, 153, 155, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173;

улица 22-я линия, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15а, 15б, 15в;

улица 23-я линия, 1, 3, 3а, 4а, 5, 7, 9;

улица Московская, 126, 126в, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145;

улица Фрунзе, 108/8.

В Ленинском районе без электричества временно останутся:

улица Артельная, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95а, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116;

улица Гражданская, 97, 97а, 99, 100, 100а, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120, 122, 124, 126, 128;

переулок Гражданский, 1, 3, 5;

улица Иванищев яр, 213, 217;

улица 24-я Линия, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166;

тупик 24 -й Линии, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31;

улица Мергельная, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152;

квартал Димитрова, 31, 33.

В Каменнобродском районе электроснабжение будут отключать по адресам:

улица Краматорская;

проезд 1-й Краматорский;

проезд 2-й Краматорский;

улица Леваневского;

улица Лисичанская;

переулок Сеченова;

улица 21-го Мюда;

3-й проезд 21-го Мюда;

переулок Айвазовского;

улица Волжская;

проезд Восточный;

переулок Восточный;

переулок Донбассовский;

переулок Донской.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 19:04 189 Специалисты ООО «Луганские электрические сети» 16 марта будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого, Ленинского и Каменнобродского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП). Об этом сообщили на предприятии.В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:улица Сороки, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 150а, 151;улица Иванищев яр, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;улица Интернациональная, 149, 151, 153, 155, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173;улица 22-я линия, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15а, 15б, 15в;улица 23-я линия, 1, 3, 3а, 4а, 5, 7, 9;улица Московская, 126, 126в, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145;улица Фрунзе, 108/8.В Ленинском районе без электричества временно останутся:улица Артельная, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95а, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116;улица Гражданская, 97, 97а, 99, 100, 100а, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120, 122, 124, 126, 128;переулок Гражданский, 1, 3, 5;улица Иванищев яр, 213, 217;улица 24-я Линия, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166;тупик 24 -й Линии, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31;улица Мергельная, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152;квартал Димитрова, 31, 33.В Каменнобродском районе электроснабжение будут отключать по адресам:улица Краматорская;проезд 1-й Краматорский;проезд 2-й Краматорский;улица Леваневского;улица Лисичанская;переулок Сеченова;улица 21-го Мюда;3-й проезд 21-го Мюда;переулок Айвазовского;улица Волжская;проезд Восточный;переулок Восточный;переулок Донбассовский;переулок Донской.Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 19:04 189

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