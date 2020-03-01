Украинский экономист предложил продать страну Китаю

"Это Запад Греты Тунберг. Запад, который постоянно у всех просит прощения. Запад, который решает несуществующие проблемы и не замечает очевидных. Если бы Запад создавали Греты, то его колонизировали бы индейцы, а не наоборот", — говорится в статье.

"Возможно, мы интересны либеральному крылу Запада тем, что Украина — это вакцина от Запада Греты Тунберг и его ползучей исламизации", — считает Селецкий.

Фото: РИА НовостиЕсли западные государства не готовы принять Украину, то страна может продать свои ресурсы Китаю в обмен на "защиту от России". Такое мнение на страницах интернет-издания "Зеркало недели" высказал экономист Игорь Селецкий, передает РИА Новости.В статье под названием "Украина: на грани исчезновения" эксперт рассуждает о возможностях государства вступить в Европейский союз. По словам Селецкого, пока у Киева нет даже перспектив членства в организации, а Запад "продает" страну.Как утверждает экономист, Украина — "часть западной цивилизации". При этом он отмечает, что Европа растеряла все свои ценности и теперь там господствуют национализм, популизм и коммерческие интересы ее лидеров.По его мнению, Запад "разучился защищаться", в то время как украинцы "готовы отстаивать свою страну с оружием в руках" и вернуть потерянные идеалы.С его точки зрения, Киев должен поменять вектор развития и сделать выбор в пользу Пекина.