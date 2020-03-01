В России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: © Виталий Белоусов / РИА НовостиКоличество пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.Как сообщили в оперативном штабе, девять новых случаев выявили в Москве, один — в Подмосковье, один — в Петербурге, два — в Кемеровской области, еще один — в Калининградской области, передает РИА Новости.В последние две недели все они посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Контактировавших с заболевшими помещают под наблюдение.Таким образом, число заразившихся составляет 59 человек. Из них 56 случаев Covid-19 зафиксировали у граждан России, два – у китайцев, один – у гражданина Италии, уточнили в оперативном штабе. Уже выздоровели и выписаны два гражданина Китая и один россиянин. Кроме того, выписаны эвакуированные из Японии граждане России с лайнера Diamond Princess.