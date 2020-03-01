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В России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

Sergey Сегодня, 19:4511Новости
В России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости
Количество пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Как сообщили в оперативном штабе, девять новых случаев выявили в Москве, один — в Подмосковье, один — в Петербурге, два — в Кемеровской области, еще один — в Калининградской области, передает РИА Новости.
В последние две недели все они посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Контактировавших с заболевшими помещают под наблюдение.
Таким образом, число заразившихся составляет 59 человек. Из них 56 случаев Covid-19 зафиксировали у граждан России, два – у китайцев, один – у гражданина Италии, уточнили в оперативном штабе. Уже выздоровели и выписаны два гражданина Китая и один россиянин. Кроме того, выписаны эвакуированные из Японии граждане России с лайнера Diamond Princess.

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