Синоптики прогнозируют 15 марта в ЛНР до 4 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 15 марта будет колебаться от минус 5 градусов ночью до 4 градусов тепла днем, местами ожидаются слабый мокрый снег и штормовой ветер. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 14 марта до 21.00 15 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами слабый снег, мокрый снег, ночью и утром местами слабый туман; ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит от нуля до 2 градусов ниже нуля, днем – 2-4 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1-3 градуса ночью и ноль – 2 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля – минус 2 градусов ночью до 1-3 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 16 марта ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов тепла. 17 марта – переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

14 марта — Луганск