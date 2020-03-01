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Виолончелист из Москвы выступил с симфоническим оркестром Луганской филармонии (ФОТО)

root Сегодня, 20:300Новости
Виолончелист из Москвы выступил с симфоническим оркестром Луганской филармонии (ФОТО)


Виолончелист из Москвы выступил с симфоническим оркестром Луганской филармонии (ФОТО)


Виолончелист из Москвы выступил с симфоническим оркестром Луганской филармонии (ФОТО)


Виолончелист из Москвы выступил с симфоническим оркестром Луганской филармонии (ФОТО)


Виолончелист из Москвы выступил с симфоническим оркестром Луганской филармонии (ФОТО)







Виолончелист из Москвы Глеб Степанов и академический симфонический оркестр Луганской академической филармонии представили концертную программу, в которую вошли произведения европейских композиторов XVIII века. Об этом сообщили в отделе информационной политики и рекламы учреждения культуры.
"В первом отделении программы публика услышала произведения Людвига ван Бетховена. Концерт открыла знаменитая увертюра "Эгмонт". Затем на смену героическим мотивам увертюры пришли бодрые и сочные звуки Симфонии № 2, - рассказали в филармонии. - Второе отделение концерта было посвящено творчеству еще одного великого композитора – Йозефа Гайдна. В исполнении симфонического оркестра под управлением лауреата международных конкурсов Александра Щурова прозвучала увертюра к опере "Армида"
Затем музыковед, заслуженная артистка Украины Анна Мокрова пригласила на сцену гостя из Москвы, виолончелиста Степанова.
"Музыкант представил Концерт для виолончели с оркестром № 1 Гайдна. После долгих аплодисментов артист исполнил на бис Сюиту для виолончели № 1 Иоганна Себастьяна Баха", - сообщили в учреждении культуры.
"Творческий подход Глеба всегда увлекает музыкантов оркестра. У нас было мало времени на совместные репетиции перед концертом, но сегодня мы несколько часов трудились над программой, чтобы показать достойный результат", – рассказал Щуров.
"Мне всегда очень комфортно работать с луганским оркестром. Думаю, мы еще не раз порадуем публику совместными концертными программами", – сказал музыкант из Москвы.
Напомним, Степанов с 2014 года неоднократно выступал в Луганской филармонии, а также в 2015 году вместе с луганским оркестром открывал IV Крымский музыкальный фестиваль в Севастополе.
14 марта — Луганск

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