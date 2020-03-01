Виолончелист из Москвы выступил с симфоническим оркестром Луганской филармонии (ФОТО)

Виолончелист из Москвы Глеб Степанов и академический симфонический оркестр Луганской академической филармонии представили концертную программу, в которую вошли произведения европейских композиторов XVIII века. Об этом сообщили в отделе информационной политики и рекламы учреждения культуры."В первом отделении программы публика услышала произведения Людвига ван Бетховена. Концерт открыла знаменитая увертюра "Эгмонт". Затем на смену героическим мотивам увертюры пришли бодрые и сочные звуки Симфонии № 2, - рассказали в филармонии. - Второе отделение концерта было посвящено творчеству еще одного великого композитора – Йозефа Гайдна. В исполнении симфонического оркестра под управлением лауреата международных конкурсов Александра Щурова прозвучала увертюра к опере "Армида"Затем музыковед, заслуженная артистка Украины Анна Мокрова пригласила на сцену гостя из Москвы, виолончелиста Степанова."Музыкант представил Концерт для виолончели с оркестром № 1 Гайдна. После долгих аплодисментов артист исполнил на бис Сюиту для виолончели № 1 Иоганна Себастьяна Баха", - сообщили в учреждении культуры."Творческий подход Глеба всегда увлекает музыкантов оркестра. У нас было мало времени на совместные репетиции перед концертом, но сегодня мы несколько часов трудились над программой, чтобы показать достойный результат", – рассказал Щуров."Мне всегда очень комфортно работать с луганским оркестром. Думаю, мы еще не раз порадуем публику совместными концертными программами", – сказал музыкант из Москвы.Напомним, Степанов с 2014 года неоднократно выступал в Луганской филармонии, а также в 2015 году вместе с луганским оркестром открывал IV Крымский музыкальный фестиваль в Севастополе.14 марта — Луганск