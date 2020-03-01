Решение об ограничении пересечения КПВВ на Донбассе пока не принято. Вопрос на стадии решения



«По линии разграничения (относительно пересечения КПВВ на Донбассе — ред.) решение еще на стадии решения. Еще пока нет решения», — заявил Дейнеко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров сегодня примет решение о закрытии на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта.

Также Премьер-министр Украины предлагал закрыть на две недели КПВВ на Донбассе и Крыму из-за вспышки коронавируса. Специально для этого созвано внеочередное заседание правительства, которое в настоящее время еще продолжается.

Встреча чиновников проходит в закрытом режиме.

Как сообщало РБК-Украина, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Кроме того, с 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта полностью прекращается авиасообщение и пассажирские перевозки. Новости Украины - Сегодня, 20:11 399 Кабинет министров пока не принял решение относительно запрета на пересечение КПВВ на Донбассе. Об этом сказал глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, передает корреспондент РБК-Украина.«По линии разграничения (относительно пересечения КПВВ на Донбассе — ред.) решение еще на стадии решения. Еще пока нет решения», — заявил Дейнеко.Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров сегодня примет решение о закрытии на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта.Также Премьер-министр Украины предлагал закрыть на две недели КПВВ на Донбассе и Крыму из-за вспышки коронавируса. Специально для этого созвано внеочередное заседание правительства, которое в настоящее время еще продолжается.Встреча чиновников проходит в закрытом режиме.Как сообщало РБК-Украина, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Кроме того, с 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта полностью прекращается авиасообщение и пассажирские перевозки. Новости Украины - Сегодня, 20:11 399

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