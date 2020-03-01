Решение об ограничении пересечения КПВВ на Донбассе пока не принято. Вопрос на стадии решения
Кабинет министров пока не принял решение относительно запрета на пересечение КПВВ на Донбассе. Об этом сказал глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, передает корреспондент РБК-Украина.
«По линии разграничения (относительно пересечения КПВВ на Донбассе — ред.) решение еще на стадии решения. Еще пока нет решения», — заявил Дейнеко.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров сегодня примет решение о закрытии на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта.
Также Премьер-министр Украины предлагал закрыть на две недели КПВВ на Донбассе и Крыму из-за вспышки коронавируса. Специально для этого созвано внеочередное заседание правительства, которое в настоящее время еще продолжается.
Встреча чиновников проходит в закрытом режиме.
Как сообщало РБК-Украина, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Кроме того, с 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта полностью прекращается авиасообщение и пассажирские перевозки. Новости Украины - Сегодня, 20:11 399
«По линии разграничения (относительно пересечения КПВВ на Донбассе — ред.) решение еще на стадии решения. Еще пока нет решения», — заявил Дейнеко.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров сегодня примет решение о закрытии на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта.
Также Премьер-министр Украины предлагал закрыть на две недели КПВВ на Донбассе и Крыму из-за вспышки коронавируса. Специально для этого созвано внеочередное заседание правительства, которое в настоящее время еще продолжается.
Встреча чиновников проходит в закрытом режиме.
Как сообщало РБК-Украина, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Кроме того, с 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта полностью прекращается авиасообщение и пассажирские перевозки. Новости Украины - Сегодня, 20:11 399
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