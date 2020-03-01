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Пенсионный фонд Украины заявляет, что большинство вопросов можно решить онлайн без личных визитов

robot Сегодня, 22:001Новости
Пенсионный фонд Украины заявляет, что большинство вопросов можно решить онлайн без личных визитов
В Пенсионном фонде Украины проинформировали граждан о возможности решить большинство вопросов без личных визитов, воспользовавшись онлайн сервисами вебпортала Фонда.
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
«В связи с ограничительными мерами, принятыми Правительством Украины для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 и введением карантина, Пенсионный фонд Украины сообщает о возможности решить большинство вопросов без личных визитов, воспользовавшись онлайн сервисами вебпортал Пенсионного фонда», — сказано в сообщении.
Так, граждане имеют возможность:
подать заявление о назначении пенсии в «одно касание»;
получить справки, достоверность которых подтверждается QR-кодом (формы ОК-5/ОК-7, справка о размере пенсии, сведения о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж, другие);
проверить сведения о трудовой деятельности («Электронная трудовая книжка»);
провести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса «Пенсионный калькулятор»;
подать Анкету застрахованного лица для внесения/изменения/уточнения данных в Реестр(е) застрахованных лиц;
подать обращения (предложение и т. д.);
активировать услугу бесплатного СМС-информирования (относительно назначения/перерасчета пенсии; уплаты страховых взносов работодателем и страховой стаж лица).
В то же время в ПФУ отметили, что графики приема граждан в сервисных центрах территориальных управлений остаются неизменными. Для решения индивидуальных вопросов, можно звонить в контакт-центр ПФУ по телефонам: 0-800-503-753; (044) 281-08-70; (044) 281-08-71 Новости Украины - Сегодня, 21:30 74

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