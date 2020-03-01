Россия закрывает иностранцам въезд через границу с Польшей и Норвегией

«Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу России иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Фото: РИА НовостиПравительство России приняло решение с 15 марта временно приостановить пропуск иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы, передает RT.Уточняется, что запрет действует в отношении граждан, прибывающих в Россию для обучения и трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях.