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Россия закрывает иностранцам въезд через границу с Польшей и Норвегией

Sergey Сегодня, 00:150Новости
Россия закрывает иностранцам въезд через границу с Польшей и Норвегией
Фото: РИА Новости
Правительство России приняло решение с 15 марта временно приостановить пропуск иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы, передает RT.
«Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу России иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Уточняется, что запрет действует в отношении граждан, прибывающих в Россию для обучения и трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях.

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