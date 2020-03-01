В Луганске заявили, что в 2019 году увеличилось количество заболевших болезнью Лайма на 18%



По информации Минздрава, всего на территории в минувшем году было зарегистрировано 75 случаев болезни Лайма, в 2018 году — 65 случаев, в том числе среди детей до 17 лет — 8 случаев, что составило 10,7%.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — инфекционное заболевание, передающееся клещами после укуса. Боррелии со слюной попадают в кожу и в течение нескольких дней размножаются, далее распространяются во внутренние органы.

От укуса до появления первых симптомов проходит до 30 дней.

Отмечается покраснение кожи вокруг укуса клеща, пятно постененно увеличивается. Со временем кожа в центре пятна бледнеет и приобретает синюшный оттенок, получается форма кольца (кольцевидная эритема). Пятно сохраняется до 3 недель. А уже через 1,5 месяца появляются признаки поражения нервной системы и других систем (потеря чувствительности, двигательной активности, поражение лицевого нерва, нарушение зрения, нарушение кровообращения и серозный менингит).

Случаи болезни Лайма регистрировались в 10 городах региона. Кроме местных 66 случаев болезни, выявлено 9 завозных с других территорий (Луганская, Донецкая, Киевская, Харьковская, а также Московская, Воронежская область РФ, г. Казань).

«Наибольшее число заболевших — 86% - отмечали укусы клещей и других насекомых во время нахождения на приусадебных участках, дачах, в лесопарковых зонах или на отдыхе в лесу и других природных местах», — уточнили в ведомстве.

Там также отметили, что в минувшем году отмечен значительный рост заболеваемости болезнью Лайма среди городского населения — 73 случая, или 97%. Группой риска по заболеваемости по-прежнему остаются лица работоспособного возраста (18 — 60 лет и старше), и составляют 89% от общего числа заболевших. Чаще болели женщины — 66,6%.

Случаи заболевания регистрировались с марта по декабрь, при этом наибольшее их число выявлялось в июне, июле, августе, сентябре, что соответствует периоду нападения клещей на человека.

В целях профилактики болезни Лайма и других инфекционных заболеваний, передающихся клещами, необходимо обеспечить содержание внутренних дворов в частном секторе, дачных участков, огородов и территорий вблизи мест проживания в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии: своевременно осуществлять вырубку сухостоя, прореживать заросли кустов, скашивать траву, своевременно очищать территорию от мусора, проводить дератизационные мероприятия, направленные на снижение численности грызунов, а следовательно клещей, паразитирующих на них. Красота и здоровье - Сегодня, 05:49 56 В 2019 году в сравнении с 2018-м заболеваемость населения болезнью Лайма в ЛНР выросла на 18,2%, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.По информации Минздрава, всего на территории в минувшем году было зарегистрировано 75 случаев болезни Лайма, в 2018 году — 65 случаев, в том числе среди детей до 17 лет — 8 случаев, что составило 10,7%.Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — инфекционное заболевание, передающееся клещами после укуса. Боррелии со слюной попадают в кожу и в течение нескольких дней размножаются, далее распространяются во внутренние органы.От укуса до появления первых симптомов проходит до 30 дней.Отмечается покраснение кожи вокруг укуса клеща, пятно постененно увеличивается. Со временем кожа в центре пятна бледнеет и приобретает синюшный оттенок, получается форма кольца (кольцевидная эритема). Пятно сохраняется до 3 недель. А уже через 1,5 месяца появляются признаки поражения нервной системы и других систем (потеря чувствительности, двигательной активности, поражение лицевого нерва, нарушение зрения, нарушение кровообращения и серозный менингит).Случаи болезни Лайма регистрировались в 10 городах региона. Кроме местных 66 случаев болезни, выявлено 9 завозных с других территорий (Луганская, Донецкая, Киевская, Харьковская, а также Московская, Воронежская область РФ, г. Казань).«Наибольшее число заболевших — 86% - отмечали укусы клещей и других насекомых во время нахождения на приусадебных участках, дачах, в лесопарковых зонах или на отдыхе в лесу и других природных местах», — уточнили в ведомстве.Там также отметили, что в минувшем году отмечен значительный рост заболеваемости болезнью Лайма среди городского населения — 73 случая, или 97%. Группой риска по заболеваемости по-прежнему остаются лица работоспособного возраста (18 — 60 лет и старше), и составляют 89% от общего числа заболевших. Чаще болели женщины — 66,6%.Случаи заболевания регистрировались с марта по декабрь, при этом наибольшее их число выявлялось в июне, июле, августе, сентябре, что соответствует периоду нападения клещей на человека.В целях профилактики болезни Лайма и других инфекционных заболеваний, передающихся клещами, необходимо обеспечить содержание внутренних дворов в частном секторе, дачных участков, огородов и территорий вблизи мест проживания в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии: своевременно осуществлять вырубку сухостоя, прореживать заросли кустов, скашивать траву, своевременно очищать территорию от мусора, проводить дератизационные мероприятия, направленные на снижение численности грызунов, а следовательно клещей, паразитирующих на них. Красота и здоровье - Сегодня, 05:49 56

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