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На Северодонецком «Азоте» ввели специальные меры из-за коронавируса

bot Сегодня, 06:450Новости
На Северодонецком «Азоте» ввели специальные меры из-за коронавируса
Профилактические меры на «Азоте» введены в связи с утверждением Кабмином соответствующих мер против распространения COVID-19 и перечислены в приказе по предприятию от 12 марта.
Об этом сообщает Первая полоса.
В частности, запрещено проведение на «Азоте» массовых мероприятий (собраний, концертов, конкурсов и др.) с участием более 60 человек.
Предусмотрено проведение визуального контроля состояния здоровья работников на проходных, а руководителям структурных подразделений поручено осуществлять ежедневный контроль здоровья подчиненных перед началом смены, и при обнаружении симптомов недомогания не допускать к работе и направлять в медсанчасть.
Среди других мер — в течение 14 дней контролировать состояние здоровья работников, которые вернулись на предприятие после отпусков и командировок, осуществлять регулярное проветривание помещений и при необходимости обеспечить закупку дополнительных средств дезинфекции. Новости Региона - Сегодня, 06:38 48

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