Минздрав Украины запустил для украинцев хэштег #ЗалишаюсяВдома
МОЗ Украины призывает оставаться дома во время карантина. В Министерстве запустили на Facebook хештег для того, чтобы поддержать эту идею.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
«Стань примером для других, делись призывом #ЗалишаюсяВдома через рамку для фото в Facebook от Минздрава Украины», — говорится в сообщении.
МОЗ Украины призывает избегать посещения мест массового скопления и по возможности оставаться дома, чтобы уберечься от инфицирования респираторными заболеваниями и, в частности, коронавирусом COVID-19.
«Самоизоляция — самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована», — призывают в МОЗ.
В социальной сети Facebook появилась возможность добавить к фото профиля рамку #ЗалишаюсяВдома.
«Чтобы загрузить рамку, нажмите на фото профиля → добавить рамку → пишите в поиске «остаюсь дома» → установить рамку», — указано в сообщении.
Минздрав призывает заботиться о своем здоровье и стать примером для других, установив эту рамку и распространив хештег.
Новости Украины - Сегодня, 07:00 87
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
«Стань примером для других, делись призывом #ЗалишаюсяВдома через рамку для фото в Facebook от Минздрава Украины», — говорится в сообщении.
МОЗ Украины призывает избегать посещения мест массового скопления и по возможности оставаться дома, чтобы уберечься от инфицирования респираторными заболеваниями и, в частности, коронавирусом COVID-19.
«Самоизоляция — самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована», — призывают в МОЗ.
В социальной сети Facebook появилась возможность добавить к фото профиля рамку #ЗалишаюсяВдома.
«Чтобы загрузить рамку, нажмите на фото профиля → добавить рамку → пишите в поиске «остаюсь дома» → установить рамку», — указано в сообщении.
Минздрав призывает заботиться о своем здоровье и стать примером для других, установив эту рамку и распространив хештег.
Новости Украины - Сегодня, 07:00 87
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