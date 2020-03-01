В Северодонецке салоны троллейбусов обрабатывают препаратом «Лизоформин 3000». ФОТО
В Северодонецке проводят ряд профилактических мероприятий по предупреждению занесения и распространения коронавируса.
В частности, в городе проводят обработку дезинфицирующими средствами троллейбусов, которые выходят на маршрут.
В Северодонецке с 13 марта начали обрабатывать дезинфицирующими средствами городской электротранспорт, сообщает ВВ со ссылкой на городской сайт.
По имеющейся информации, для обработки троллейбусов используют высокоэффективный препарат «Лизоформин 3000».
Раствором препарата протирают поверхности, которых касаются пассажиры троллейбусов (поручни, сидения, двери и пр.).
Обработку троллейбусов проводят несколько раз в день в периодах между выходом транспорта на маршрут.
Стоит отметить, что северодончане уже отреагировали на новость. В комментариях они пишут, что такую обработку необходимо проводить постоянно, независимо от введения карантина и чрезвычайных ситуаций.
Новости Региона - Сегодня, 08:31 112
В частности, в городе проводят обработку дезинфицирующими средствами троллейбусов, которые выходят на маршрут.
В Северодонецке с 13 марта начали обрабатывать дезинфицирующими средствами городской электротранспорт, сообщает ВВ со ссылкой на городской сайт.
По имеющейся информации, для обработки троллейбусов используют высокоэффективный препарат «Лизоформин 3000».
Раствором препарата протирают поверхности, которых касаются пассажиры троллейбусов (поручни, сидения, двери и пр.).
Обработку троллейбусов проводят несколько раз в день в периодах между выходом транспорта на маршрут.
Стоит отметить, что северодончане уже отреагировали на новость. В комментариях они пишут, что такую обработку необходимо проводить постоянно, независимо от введения карантина и чрезвычайных ситуаций.
Новости Региона - Сегодня, 08:31 112
Метки: {keywords}