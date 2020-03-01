Поздравление профсоюзов ЛНР с Днем работника бытового обслуживания населения и ЖКХ

Тепло и сердечно поздравляем работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения Республики с профессиональным праздником!

Нелегкий груз ответственности за обеспечение стабильной работы коммунального хозяйства лежит на плечах сотрудников отрасли. Судьба неоднократно проверяла на прочность ваш профессионализм и готовность трудиться в любых условиях. Вы с честью выдерживаете эти испытания. Благодаря вашей преданности профессии, умению преодолевать трудности, самоотверженности и целеустремленности Республика хорошеет и преображается день ото дня. И это, безусловно, ваша заслуга.

Спасибо вам за ваш вклад в восстановление и развитие нашей родной Республики. Пусть этот праздник добавит вам жизненной энергии, придаст оптимизма и подарит хорошее настроение. Добра, здоровья, мира и благополучия вам и вашим родным!

Председатель Федерации профсоюзов ЛНР

Олег Акимов

Председатель профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности, бытового обслуживания населения ЛНР

Людмила Шапошникова

Председатель Общереспубликанского профсоюза работников общественного обслуживания ЛНР

Юрий Ряплов

15 марта — Луганск