Мы все скоро умрём! Западные лидеры продали свой народ коронавирусу ради выгоды

Поведение ведущих европейских политиков, заявляющих, что «многие потеряют близких» из-за коронавируса и что им может заразиться до 70% населения их стран, имеет только одно объяснение: психоз нагнетается искусственно, пишет "Царьград". Для чего из мухи делают слона?Самой распространённой медицинской процедурой Средневековья, когда чума, бывало, выкашивала до половины населения европейских стран, было кровопускание. Считалось, что если человеку спустить «дурную кровь», то ему станет легче, причём от многих болезней. Иногда такие варварские методы помогали, за неимением лучшего. Похоже, подобная ситуация (не будем забывать, что всё новое это хорошо забытое старое) возникла и в наши дни, но только с находящейся на пороге глобального кризиса мировой экономикой, когда в роли «эскулапов» выступают политики, стремящиеся заодно списать на «форс-мажор» и все свои грехи.Истинных глобальных причин «пандемии» «китайского» коронавируса, который, как выясняется, вовсе не китайский, а, скорее, американский и имеет рукотворный характер, может быть только три.Во-первых, нужно срочно спустить «дурную кровь» мировой экономики, чтобы отдалить глобальный кризис, выпустив, так сказать, пар из котла.Во-вторых, наоборот, попытаться возглавить вполне назревший кризис, чтобы нажиться на нём и ослабить конкурентов.В-третьих, использовать психоз и вызванные коронавирусом, а также синхронизированные с ним проблемы на нефтяном рынке для маскировки банкротства собственной политики в различных сферах, чтобы вывести себя из-под удара по причине наступления «обстоятельств непреодолимой силы».О второй причине – рукотворности коронавируса, который по удивительному стечению обстоятельств поразил больнее всего двух заклятых врагов США – Китай и Иран, а также управляемую популистами-антиглобалистами Северную Италию, где находится, кстати, одна из крупнейших американских баз в Европе – Авиано, писали достаточно. Как и о том, что ставшие опасными структурные дисбалансы мировой экономики, экономические и финансовые «пузыри» в ряде стран, например, США, нуждаются в управляемой ликвидации. Особенно сейчас, чтобы ненавистный глобалистам президент Дональд Трамп не победил на предстоящих выборах в США, ибо в случае серьёзного кризиса все его достижения внутри страны обнулятся, и тогда он не сможет переизбраться.Поговорим поэтому подробнее о двух других причинах – первой и третьей, начиная с конца.Премьер-министр Британии Борис Джонсон, высказавшись в своей резиденции на пресс-конференции на тему коронавируса, взорвал информационную, вернее, дезинформационную бомбу.«Я должен быть честен с вами, честен с британской общественностью: многие семьи, очень многие семьи потеряют близких раньше времени», – заявил премьер. Распространение вируса SARS-CoV-2 он назвал худшим кризисом в области общественного здравоохранения. И это при том, что на тот момент, по официальным данным, в королевстве было всего 456 больных и всего несколько человек по этой причине скончалось. В данный момент их 10. Джонсон намекнул, что истинная цифра заболевших, конечно, намного больше. Одним словом, чума – возвращается. Джонсон всячески делал вид, что он и сам под угрозой, так как встречался и жал руку министру здравоохранения Надин Доррис, у которой был диагностирован коронавирус.Можно, конечно, сказать, что Борис – эпатажный политик. Возможно. Но канцлер ФРГ Ангела Меркель, твёрдость и хладнокровие которой спасли Германию и Европу во время финансового кризиса 2008 года, когда всё висело на волоске, к этой категории не относится. В её стране на данный момент от «китайской» заразы скончалось всего пять человек, а когда Меркель вещала, их было трое. Но она говорит сейчас не менее страшные вещи, чем Джонсон.Сидя на пресс-конференции рядом с министром здравоохранения, глава немецкого правительства объявила, что коронавирусом может заразиться 70% населения Германии – 58 миллионов человек! Сие означает, подсчитал немецкий политолог Александр Рар, что могут погибнуть полмиллиона-миллион человек. «Железная» Меркель звучала панически: лекарства от коронавируса нет, можно лишь попытаться ограничить его дальнейшее распространение, поэтому «нужно выиграть время».«Это испытание нашей солидарности, нашему здравому смыслу и нашей заботе друг о друге», – подчеркнула она, а затем перешла к делу, указав, что не исключает отмены правила «чёрного нуля», не позволяющего ФРГ брать в долг и иметь дефицит бюджета. Поскольку в этой «экстраординарной ситуации», отметила канцлер, основной приоритет для правительства – положить конец эпидемии.Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил после этого заявления Меркель в «создании паники», после чего Прага ужесточила контроль на границе с Германией. Экономика Чехии, кстати, одна из самых быстрорастущих в Европе, и читатель, вероятно, уже понял, для чего сделана эта ремарка.«Заботой друг о друге» объясняется и отмена намеченного на 25 апреля съезда правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС), на котором должны были выбрать преемника нынешней главы партии – человека Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр, что существенно бы подрезало реальную власть федерального канцлера.«Для ХДС всегда на первом месте была страна, а на втором – партия. Здоровье людей в нашей стране для нас приоритетно по отношению ко всему прочему», – отметила Крамп-Карренбауэр в письме членам ХДС.Почему эпатажный Джонсон и «железная» Меркель нагнетают страсти и сеют панику? Да потому, что это диктуется политическими причинами. На Джонсоне висит катастрофический Brexit, издержки которого он, похоже, хочет заранее списать на коронавирус, как и отвлечь на него внимание британской публики. У Меркель помимо этой проблемы (ФРГ сильно пострадает от разрыва Британии с ЕС) есть ещё едва растущая, вступающая в кризис экономика плюс кризис личной власти. Коронавирус поэтому идеально подходит, чтобы списать на него и экономические проблемы, и политические. Вообще всё.Ярким примером этого стала Эстония, власти которой объявили, что «китайский» коронавирус, от которого там ещё никто не умер, вызвал вдруг в стране экономический кризис. Вот было всё прекрасно в Эстонии, пришёл коронавирус, и всё – наступил крах, эстонская экономика пошла ко дну. «Такого резкого падения не было с 2008 года», – плачется министр финансов Эстонии Мартин Хельме.По его словам, товарооборот упал, внутреннее потребление сократилось, начались проблемы в туристическом секторе, в торговом. Хельме рвёт на себе волосы: «Такой плохой ситуации, как сейчас, в экономике у нас никогда не было».Вы верите в то, что процветание Эстонии могло так быстро закончиться? И какой же это прекрасный пример для постмайданной Украины объявить дефолт!Потирает руки и базирующийся во Франкфурте-на-Майне Европейский центральный банк (ЕЦБ). По его оценкам, теперь еврозона, экономика которой и без всякого коронавируса находилась в состоянии, близком к коме, покажет меньший рост, чем предполагалось ранее. А поэтому, чтобы стимулировать этот рост во время вспышки коронавируса, ЕЦБ наращивает свою программу «количественного смягчения» аж на 120 миллиардов евро. Запускаются новые долгосрочные операции рефинансирования, предлагаются новые, очень дешёвые кредиты для банков, чтобы стимулировать производственный сектор, в частности, малые и средние предприятия. Иными словами, ЕЦБ будет платить коммерческим банкам за займы, пока они финансируют реальную экономику. Так что карантины однажды снимут, а эти программы – останутся.«Вместе с уже существующими стимулами денежно-кредитной политики эти меры будут поддерживать ликвидность и финансирование домашних хозяйств, предприятий и банков, а также помогут сохранить бесперебойное предоставление кредитов реальному сектору экономики», – обещает председатель ЕЦБ Кристин Лагард.Кстати, меры по спасению – хотя бы временному – зашедшего в тупик финансовых спекуляций и «пузырей» западной экономики предпринимают и Федеральная резервная система (ФРС) США вместе с Банком Англии, объявившие о чрезвычайном снижении ставок.Запрет США на пассажирское сообщение с Европой на 30 дней. Закрытие Диснейленда в Калифорнии. Отмена военных манёвров в Европе. Временное закрытие в ряде стран школ и университетов, ресторанов и баров, торговых центров. Отмены авиарейсов. Запрет массовых мероприятий. Вмешательство в работу бирж. Карантины в городах и целых провинциях, изменившие на какое-то время жизнь десятков миллионов людей. Всё это фактически не столько забота о здоровье европейцев и американцев, сколько «дымовая завеса» для беспрецедентного накачивания деньгами (в странах, печатающих деньги из воздуха, на это выделили десятки, едва ли не сотни миллиардов) под предлогом форс-мажорных обстоятельств для спасения стоявшей в одном шаге от обвала западной экономики. Но это также и отличная «отмазка» для политиков, отодвигающая на задний план их глупости и ошибки. Варианта с попыткой Запада, прежде всего базирующегося в США «Глубинного государства», штаб-квартиры глобализма, подтолкнуть и возглавить готовый разразиться глобальный кризис, чтобы извлечь из этого максимальные дивиденды, впрочем, тоже нельзя исключать.В общем, если бы коронавируса не было, его следовало бы придумать.Сергей Латыше