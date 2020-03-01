Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 15.03.2020
Контрольные пункты на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Вчера пассажиро-транспортный поток, по сравнению с предыдущими сутками, увеличился. В общем, через КПВВ последовало 61,5 тысячи человек и 6,4 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 14200 человек и 1480 транспортных средств;
«Марьинка» — 12295 человек и 1850 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 12290 человек и 2090 транспортных средств;
«Гнутово» — 5140 человек и 1075 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 17595 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 60/40; «Марьинка» — 70/0; «Новотроицкое» — 30/60; «Гнутово» — 40/40.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:38 284
Вчера пассажиро-транспортный поток, по сравнению с предыдущими сутками, увеличился. В общем, через КПВВ последовало 61,5 тысячи человек и 6,4 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 14200 человек и 1480 транспортных средств;
«Марьинка» — 12295 человек и 1850 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 12290 человек и 2090 транспортных средств;
«Гнутово» — 5140 человек и 1075 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 17595 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 60/40; «Марьинка» — 70/0; «Новотроицкое» — 30/60; «Гнутово» — 40/40.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:38 284
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