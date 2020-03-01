Названы опасные при коронавирусе препараты

Фото: REUTERS/Eric GaillardСостояние заболевшего новым типом коронавируса может серьезно ухудшить прием противовоспалительных препаратов, например ибупрофена или кортизона. Такое заявление в субботу, 14 марта, сделал французский министр здравоохранения Оливье Веран в Twitter, передает газета "Известие".Глава ведомства посоветовал в случае повышения температуры при коронавирусе принимать парацетамол. Веран также призвал не заниматься самолечением и принимать препараты по назначению врача.Во Франции на 14 марта число заболевших коронавирусом достигло 4499 человек, скончался 91.Ранее в этот же день сообщалось, что в России общее число зараженных коронавирусом увеличилось до 59. Все заразившиеся посещали страны ЕС с неблагоприятной обстановкой по заболеванию. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 150 тыс. заболевших, умерли более 5,6 тыс. человек.