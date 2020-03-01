Как описывается "война" с Россией в современных учебниках истории Украины?

Первое стабильное представление об окружающем мире подрастающее поколение получает еще на этапе обучения в школе, которая не только закладывает в чистые и неокрепшие умы необходимые для жизни в обществе знания, но и формирует их мировоззрение, что напрямую влияет на будущее отношение человека к тем или иным вещам и событиям.Однако, как говорится, кто платит - тот и заказывает музыку! Власть, в подчинении которой находится Министерство образования (или его аналоги), по факту подчиняет себе и образовательные учреждения, а значит говорить там будут то, что скажет власть. Такая практика распространена в каждой стране мира без исключения!Из ряда вон не выбивается и Украина, новая власть которой, несмотря на свой молодой возраст, уже успела внести корректировки в образовательный процесс.Итак, перейдём ближе к делу. В качестве объекта изучения было взято два учебника истории Украины для 11 класса, рекомендованных к использованию Министерством образования и науки Украины. Оба учебника новые - 2019 год.Именно по таким учебникам современные 11-классники Украины изучают современную историю. Итак, давайте же посмотрим, как выглядит история гражданской войны на Украине с точки зрения официальной власти.Крушение поддерживаемого Кремлем режима В. Януковича подтолкнуло российскую властную верхушку к прямой агрессии против Украины. Последующие акты "гибридной войны" - так называют эту агрессию ввиду непризнания РФ своего участия в ней, - это активное использование против Украины невоенных средств, дестабилизация ситуации в восточных и южных областях Украины, военные действия на Донбассе.В ходе проведения антитеррористической операции большая часть оккупированных территорий была освобождена. Однако в августе 2014 г. во время освобождения Иловайска украинским войскам пришлось противостоять уже регулярным подразделениям российской армии. Усилиями мировых лидеров конфликт на Донбассе был стабилизован, хотя военные действия различной интенсивности продолжаются.После событий на Майдане стремительно развернулась открытая вооруженная агрессия России. Первым объектом стал Крым. Операция по захвату полуострова началась 20 февраля 2014 г.***Начиная с 1 марта более 10 тыс. российских военных начали масштабные силовые акции, направленные на блокирование украинских военных баз на территории Крыма, захвата административных помещений, контроль транспортных магистралей и других стратегически важных объектов. Сразу захватить объекты не удалось, несмотря на измену командующего флота Украины Д.Березовского. После почти месячной осады и силовых действий военные объекты Украины в Крыму были захвачены.***16 марта 2014 г. по решению крымского парламента был проведен референдум о статусе Крыма, который противоречил законодательству Украины.В условиях бойкота референдума крымскотатарским народом, присутствия большого количества вооруженных российских военнослужащих, а также массовых фальсификаций, референдум в Крыму якобы собрал более 1,2 млн заполненных бюллетеней (это соответствует 83,10 % от общего числа избирателей), из которых 96,77 % сделали выбор "за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации".На самом деле, как свидетельствуют отдельные российские парламентарии крымских татар, за независимость Крыма проголосовало примерно 32-34 % избирателей, принявших участие в референдуме."Вежливые люди в Крыму"Дороги, которые вели в Крым с материковой Украины, были перекрыты блокпостами. Люди в военной форме без знаков различия, так называемые "зеленые человечки" (РФ не признавала их своими военнослужащими) , вооруженные новейшим оружием, захватывали аэропорты, помещения местных органов власти, блокировали украинские военные части, требовали от их командиров сдать оружие и перейти на сторону "крымского народа".***Крымские гарнизоны разрушенной В. Януковичем украинской армии были заблокированы, российская агентура создала альтернативные "органы власти" и организовала 16 марта так называемый референдум относительно статуса Крыма с заранее предсказуемыми результатами. Эти результаты не признали ни Украина, ни Европейский Союз, ни США. За два дня в Кремле был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Республика Крым вошла в состав Южного федерального округа. ООН и ОБСЕ считают Крым временно оккупированной Российской Федерацией территорией.Прибегнув к оккупации Крыма и имея планы захвата территории на востоке и юге Украины, российские спецслужбы весной 2014 г. провели серию операций с целью формирования так называемой Новороссии.Антиукраинские выступления на Востоке Украины были инспирированы российскими спецслужбами, которые направили в Украину своих сотрудников, диверсантов, провокаторов. Они вооружали людей с сомнительной репутацией, сотрудников правоохранительных органов, безработную молодежь, наемников из РФ и других стран.***В ночь на 25 августа РФ ввела на территорию Украины восемь батальонно-тактических групп численностью до 4000 военнослужащих. Стратегическая ситуация сразу изменилась. Подразделения ВСУ и добровольческие батальоны оказались в окружении под Иловайском.***Бои под Иловайском стали одним из переломных моментов войны на Востоке Украины: силы АТО отныне имели дело не только с террористами, но и с регулярными войсками РФ и вынуждены были перейти к обороне, чтобы не допустить дальнейшего продвижения оккупационных войск.Десятки подобных изображений присутствуют в данных учебникахУкраинские военные оказались под систематическим артиллерийским обстрелом орудий и реактивных систем «Град» со стороны российской границы. Первым подвергся обстрелу базовый лагерь украинских войск под Зеленопольем (в ночь с 10 на 11 июля 2014 г.). Это было первое прямое массированное применение регулярных войск Российской Федерации против Вооруженных Сил Украины. Такого удара командование Вооруженных Сил Украины не ожидало, а ответить огнем по позициям на территории России не решалось. Это могло спровоцировать открытое российское вторжение.Итак, на этом предлагаю прерваться, но не закончить, т.к. в украинских учебниках еще много чего интересного имеется! По поводу вышесказанного выводы делайте сами.источник