КПВВ «Станица Луганская» закрывается 16 марта сроком на две недели, — губернатор Гайдай
Пересечение КПВВ в обоих направлениях запрещается на две недели с 16 марта по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.
Исключение для возвращения на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории. Пропуск на временно оккупированные территории только для граждан, которые там проживают.
«Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ «Станица Луганская» пересекают около 15 тысяч человек. Поэтому угроза заноса и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем — ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано», — прокомментировал закрытие КПВВ глава области Сергей Гайдай.
Он отметил, что гражданам, которые должны были пройти верификацию в органах социальной защиты в этот период, не стоит волноваться — ее срок будет продлен. Социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут.
Новости Региона - Сегодня, 11:22 218
Исключение для возвращения на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории. Пропуск на временно оккупированные территории только для граждан, которые там проживают.
«Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ «Станица Луганская» пересекают около 15 тысяч человек. Поэтому угроза заноса и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем — ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано», — прокомментировал закрытие КПВВ глава области Сергей Гайдай.
Он отметил, что гражданам, которые должны были пройти верификацию в органах социальной защиты в этот период, не стоит волноваться — ее срок будет продлен. Социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут.
Новости Региона - Сегодня, 11:22 218
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