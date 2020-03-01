Прямым переговорам быть?

В Киеве вновь неспокойно. Несомненно, причиной паники, охватившей украинский социум, в том числе является и коронавирус, стремительно распространяющийся по планете и грозящий существенно сократить человеческую популяцию уже в ближайшее время. Президент Владимир Зеленский уже заявил о готовности закрыть границы государства, а также призвал украинцев, находящихся за границей, в трехдневный срок вернуться на родину, ибо позднее это будет сделать уже невозможно. Ну а глава Минздрава Украины Илья Емец, человек простой и прямолинейный, и вовсе сообщил о том, что по его прогнозам от коронавируса «умрут все пенсионеры». Как-то так.Нет, то, что коронавирус без преувеличения является существенной проблемой для всего человечества – факт общепризнанный. Количество заболевших стремительно растет, а сколь-нибудь эффективных схем лечения пока не придумано. В очередной раз мы все оказались бессильны перед проблемой, которая, учитывая уровень мировой медицины, вообще не должна была стать актуальной. В сложившихся реалиях понять Зеленского несложно. Изолировав Украину от соседей, он на некоторое время сможет создать условия, которые будут препятствовать распространению заболевания на территории страны. Логика данного решения проста – если в благополучной Европе от коронавируса умирает каждый пятнадцатый, то депрессивная Украина легко сможет поставить новый рекорд по статистике смертности от данного заболевания.Однако злополучный коронавирус является не единственной причиной некой социальной напряженности, которая охватила столицу свободной Украины в последние дни. Вновь митингуют националисты. Митингуют, наплевав на карантин и примитивные меры профилактики, которые должны замедлить темпы распространения заболевания на Украине. Чего опять-то не так?Причина митинга представителей «Национального корпуса», возглавляемого Андреем Билецким, кроется отнюдь не в угрозе эпидемии и даже не в высказываниях министра здравоохранения, который вот так легко похоронил всех украинских пенсионеров, чем безо всякого сомнения снял нагрузку с многострадального бюджета Украины.Несколько тысяч добровольцев пришли к Офису президента для того, чтобы потребовать от него прекратить «капитуляцию». Разумеется, речь идет о непризнанных республиках Донбасса и о последних договоренностях, достигнутых в ходе работы минской контактной группы, которые говорят о необходимости создании некоего "Консультативного совета". Несмотря на то, что функционал данного совета до конца еще не понятен, есть мнение о том, что именно в рамках этого совещательного органа и будут происходить прямые контакты представителей Украины с представителями непризнанных республик – ДНР и ЛНР.Националисты, как вы понимаете, выступают против любых прямых переговоров, так как подобная ситуация автоматически ставит «пророссийских сепаратистов» на один уровень с представителями украинской власти. Таким образом, считают «патриоты» Украины, Кремль, толкающий Киев на прямые переговоры с «террористами», пытается легализовать непризнанные республики, сделав их полноценными участниками переговорного процесса, и снять с себя клеймо «государства-агрессора». К слову, стоит также отметить, что и Белецкий, и Ульяна Супрун, некогда занимавшая пост министра здравоохранения Украины, открыто заявляют о том, что Зеленский сознательно сгущает краски вокруг ситуации с коронавирусом, пытаясь подобным образом отвлечь внимание граждан от «позорных уступок Москве». Очередная теория заговора, ни меньше, ни больше.Бог с ним, с коронавирусом. Уверен, что с этой напастью мы рано или поздно разберемся. А в чем в принципе минусы прямого переговорного процесса с участием представителей непризнанных республик, которые за последние шесть лет более чем наглядно доказали свое право на самостоятельность? Тот же самый Белецкий, как человек, побывавший на передовой, прекрасно понимает, что на Донбассе бойцы ВСУ и прочая нациствующая шваль воюют исключительно с ополченцами, жителями самих непризнанных республик и теми, кто прибыл к ним на помощь с территорий республик постсоветского пространства. Учитывая тот факт, что жители ДНР и ЛНР являются полноценными участниками боевых действий, навязанных республикам «молодой Украиной», то почему они не могут выступать полноценными участниками переговорного процесса, направленного на мирное урегулирование?На мой взгляд, договорённость, достигнутая 11 марта в ходе переговоров главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, позволяет существенно ускорить некие мероприятия, направленные на мирное урегулирование протекающего на Донбассе военного конфликта. Россия, безо всякого сомнения, должна выступать гарантом мира на территории непризнанных республик, но при этом максимально дистанцироваться от роли посредника в каких-либо переговорах между ДНР/ЛНР и Киевом. Республики уже доказали свое право на существование, не сломавшись под натиском агрессии со стороны Украины. И теперь именно граждане этих территориальных образований должны обсуждать с Киевом те условия, реализация которых приведет к полноценному политическому и дипломатическому диалогу. И это даже не дань уважения тем жителям Донбасса, которые отстояли свою свободу. Это жизненно важная необходимость, игнорирование которой ставит в тупик любые попытки развернуть ситуацию на Юго-Востоке Украины в мирное русло.Алексей Зотье