Козаки будут патрулировать улицы городов в ЛНР
Представители МВД ЛНР и казачьих организаций договорились о совместном патрулировании городов на территории Луганской области.
Об этом пишут СМИ.
«Пилотным проектом предусмотрено патрулирование в городе Ровеньки, затем поэтапно будет вводиться совместное патрулирование в Краснодоне, Свердловске, Красном Луче и Антраците», — заявил представитель МВД.
В дальнейшем МВД планирует задействовать казачьи организации в патрулировании на территории всей республики. Один из казаков сообщил, что при создании совместных патрулей ЛНР будет ориентироваться на опыт России, где такая практика используется уже на протяжении многих лет.
«Ничего нового мы не придумываем, мы берем опыт, который наработан в Российской Федерации у казаков Дона, Кубани, Терека, Крыма и других казачьих организаций. Это первое наше совещание, раскачиваться у нас времени нет, все заинтересованы, чтобы в нашей Республике был порядок и стабильность», — сказал советник главы ЛНР. Новости Региона - Сегодня, 12:09 209
Об этом пишут СМИ.
«Пилотным проектом предусмотрено патрулирование в городе Ровеньки, затем поэтапно будет вводиться совместное патрулирование в Краснодоне, Свердловске, Красном Луче и Антраците», — заявил представитель МВД.
В дальнейшем МВД планирует задействовать казачьи организации в патрулировании на территории всей республики. Один из казаков сообщил, что при создании совместных патрулей ЛНР будет ориентироваться на опыт России, где такая практика используется уже на протяжении многих лет.
«Ничего нового мы не придумываем, мы берем опыт, который наработан в Российской Федерации у казаков Дона, Кубани, Терека, Крыма и других казачьих организаций. Это первое наше совещание, раскачиваться у нас времени нет, все заинтересованы, чтобы в нашей Республике был порядок и стабильность», — сказал советник главы ЛНР. Новости Региона - Сегодня, 12:09 209
Метки: {keywords}