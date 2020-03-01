С 16 марта закрываются все КПВВ в Донбассе в связи с карантином по коронавирусу



«С 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях», — говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной государственной администрации.

Исключение для возвращающихся на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории.

Пропуск во временно неподконтрольные украинской власти регионы только для граждан, которые там проживают. Новости Украины - Сегодня, 11:53 1056 В понедельник, с 16 марта на всех КПВВ в Луганской и Донецкой области запрещается пересечение линии разграничения.«С 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях», — говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной государственной администрации.Исключение для возвращающихся на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории.Пропуск во временно неподконтрольные украинской власти регионы только для граждан, которые там проживают. Новости Украины - Сегодня, 11:53 1056

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