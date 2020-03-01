В Луганской области закрыты часть пунктов пропуска через границу с РФ и запрещено пешеходное сообщение



Так же, согласно документа, на Луганщине временному закрытию подлежат следующие пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля:

— пешеходный (местный, пассажирский) в Меловом (Меловской район);

— автомобильный/пешеходный (местный, пассажирский) в Сиротино (Троицкий район).

В список пунктов пропуска через государственную границу, в которых временно приостановлено пешеходное сообщение, вошли:

— международный автомобильный (грузовой, пассажирский) в Меловом (Меловской район);

— международный автомобильный (грузовой, пассажирский) в Просяном (Марковский район);

международный автомобильный (грузовой, пассажирский) в Танюшевка (Новопсковский район).

Новости Региона - Сегодня, 11:34 568 Губернатор Луганской области Сергей Гайдай напомнил жителям региона, что согласно распоряжения Кабинета Министра Украины от 13 марта 2020 года №288 «Про временное закрытие некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения».Так же, согласно документа, на Луганщине временному закрытию подлежат следующие пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля:— пешеходный (местный, пассажирский) в Меловом (Меловской район);— автомобильный/пешеходный (местный, пассажирский) в Сиротино (Троицкий район).В список пунктов пропуска через государственную границу, в которых временно приостановлено пешеходное сообщение, вошли:— международный автомобильный (грузовой, пассажирский) в Меловом (Меловской район);— международный автомобильный (грузовой, пассажирский) в Просяном (Марковский район);международный автомобильный (грузовой, пассажирский) в Танюшевка (Новопсковский район).Новости Региона - Сегодня, 11:34 568

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