В Луганской области закрыты часть пунктов пропуска через границу с РФ и запрещено пешеходное сообщение
Губернатор Луганской области Сергей Гайдай напомнил жителям региона, что согласно распоряжения Кабинета Министра Украины от 13 марта 2020 года №288 «Про временное закрытие некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения».
Так же, согласно документа, на Луганщине временному закрытию подлежат следующие пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля:
— пешеходный (местный, пассажирский) в Меловом (Меловской район);
— автомобильный/пешеходный (местный, пассажирский) в Сиротино (Троицкий район).
В список пунктов пропуска через государственную границу, в которых временно приостановлено пешеходное сообщение, вошли:
— международный автомобильный (грузовой, пассажирский) в Меловом (Меловской район);
— международный автомобильный (грузовой, пассажирский) в Просяном (Марковский район);
международный автомобильный (грузовой, пассажирский) в Танюшевка (Новопсковский район).
Новости Региона - Сегодня, 11:34 568
Так же, согласно документа, на Луганщине временному закрытию подлежат следующие пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля:
— пешеходный (местный, пассажирский) в Меловом (Меловской район);
— автомобильный/пешеходный (местный, пассажирский) в Сиротино (Троицкий район).
В список пунктов пропуска через государственную границу, в которых временно приостановлено пешеходное сообщение, вошли:
— международный автомобильный (грузовой, пассажирский) в Меловом (Меловской район);
— международный автомобильный (грузовой, пассажирский) в Просяном (Марковский район);
международный автомобильный (грузовой, пассажирский) в Танюшевка (Новопсковский район).
Новости Региона - Сегодня, 11:34 568
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