Офицер ВСУ избил подчиненного, сообщившего о хищениях ГСМ в роте – Народная милиция

Офицер ВСУ избил подчиненного, рассказавшего о хищениях горюче-смазочных материалов (ГСМ) в роте. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"14 марта в одно из подразделений 72-й бригады (ВСУ), прибыли сотрудники военной службы правопорядка для проведения расследования по факту получения травмы рядовым Коба в результате неуставных взаимоотношений", - рассказал Осадчий.

Представитель оборонного ведомства ЛНР уточнил, что в ходе разбирательства выяснилось, что военнослужащего избил находившийся в состоянии алкогольного опьянения его командир взвода лейтенант Куренко.

"Установлено, что мотивами избиения явилась информация, доложенная военнослужащим командиру роты, о систематическом хищении, списании и продаже топлива лейтенантом Куренко, - сообщил он. - Потерпевший в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение Северодонецка с диагнозом перелом ребер и закрытая черепно-мозговая травма".

"Командование 93-й бригады ВСУ проводит расследование по факту получения огнестрельного ранения военнослужащим 2-го механизированного батальона в населенном пункте Крымское. Ранение солдат Ботрин получил в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения", - сообщил Осадчий.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

15 марта — Луганск