ВСУ из-за коронавируса отменили ротацию подразделений в зоне "ООС" – Народная милиция

Командование ВСУ из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 перенесло сроки ротации подразделений, задействованных в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В связи с распространением коронавируса в Украине командование ВСУ приняло решение перенести сроки ротации подразделений в зоне "ООС", - сказал он.

"Личному составу запрещено покидать расположение подразделений, военнослужащим отменены отпуска. В воинских частях наблюдаются панические настроения. Главным управлением медицинского обеспечения ВСУ организовано проведение профилактических мероприятий", - добавил Осадчий.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что четыре военнослужащих 59-й бригады ВСУ, дислоцирующейся у линии соприкосновения, заразились COVID-19.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом ввел на территории Республики режим повышенной готовности.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, под данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 142 тыс. человек, из них более пяти тыс. скончались, более 73 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.

15 марта — Луганск