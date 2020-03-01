Пьяные бойцы ВСУ снесли бронетранспортером столб, обесточив 30 домов – Народная милиция

Пьяные киевские снесли бронетранспортером столб в селе Макарово Станично-Луганского района, оставив без электроэнергии 30 домов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"14 марта трое военнослужащих 46-й десантно-штурмовой бригады, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, передвигались по населенному пункту Макарово на бронетранспортере БТР-80, - сообщил он. - Долго проехать им не удалось. Не справившись с управлением бронетранспортера, сбили столб линии электропередачи, в результате чего без света осталось 30 жилых домов".

Осадчий отметил, что местные жители написали коллективную жалобу в администрацию Макарово с требованием наказать виновных и запретить киевским силовикам передвигаться на военной технике по дорогам села.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что бойцы ВСУ в преддверии ротации под угрозой физической расправы отобрали у жителя Счастья автомобиль и крупную сумму денежных средств.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

15 марта — Луганск