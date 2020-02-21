Э. Макрон: Франция и Европа должны порвать с американским диктатом и сменить экономическую модель



Пандемия преподнесла нам уроки, которые мы обязаны выучить.

Есть товары и услуги, которые должны быть выведены из-под управления рынка.

Питание, медицина, здоровье, безопасность, образ жизни - это те аспекты, отдавать которые в третьи руки - безумие!

Мы должны заново взять контроль над перечисленным.

Выстроить Францию и Европу суверенными, взять управление своей судьбой в свои руки.

В предстоящие недели и месяцы должны быть приняты решения о разрыве (с существующей практикой) в этом смысле.



Пандемия преподнесла нам уроки, которые мы обязаны выучить.Есть товары и услуги, которые должны быть выведены из-под управления рынка.Питание, медицина, здоровье, безопасность, образ жизни - это те аспекты, отдавать которые в третьи руки - безумие!В 22 часа в четверг (20 часов в Париже) президент Французской Республики Э. Макрон обратился к нации.Внимал с большим удивлением: слышать от либерала подобные речи ранее не приходилось.Вообще, если заменить слова „французский, Франция” на „российский, Россия”, то можно было бы подумать, не вникая в детали, что к народу обращался президент РФ Путин - настолько нетипична была речь француза.Понятно, что выступление Макрона было связано с коронавирусом.Ниже - некоторые тезисы речи.- Тщательно мыть руки.- Обходиться без рукопожатий и целования.- При разговоре минимальная дистанция - 1 метр.Это просьба к французам поменять свои антисанитарные привычки.Предусматривается, в случае необходимости, закрытие европейских границ, ибо „коронавирус не имеет национальности”.С понедельника во Франции закрываются все учебные заведения.Государство будет доплачивать работникам предприятий, которых отправили в незапланированный отпуск.Любое лицо, юридическое или физическое, вправе без объяснения причин отсрочить выплату очередного взноса банкирам.Уже в пятницу Макрон свяжется с нынешним председателем Г-7 Трампом для выработки общих мер против распространения вируса и для ликвидации вызванных им экономических и прочих последствий.Это, так сказать, меры технические.А через всё послание регулярно с повторениями звучали призывы к французам сохранять единство нации.Повторялись слова „солидарность, „мы”, а не „я”, взаимопомощь, единство, объединение” и т.п.Также был сделан акцент на том, что Франция намерена всячески поддерживать наиболее неимущих.Самое же важное, на мой взгляд - в конце выступления.Было сказано буквально следующее:Это, безусловно, сильнейшее заявление.Фактически означающее, что Европа намерена покончить с американским диктатом и международной корпоратократией, создать продовольственную безопасность, национализировать управление медициной, культурой, безопасностью.Что ж, заявление эпохальное.Что из этого получится - как говорится, поживём-увидим.А пока что в этом начинании Макрону, Франции и Европе можно лишь пожелать удачи.Видео: Adresse aux FrançaisСергей Сальнико