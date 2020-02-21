Э. Макрон: Франция и Европа должны порвать с американским диктатом и сменить экономическую модель
Пандемия преподнесла нам уроки, которые мы обязаны выучить.
Есть товары и услуги, которые должны быть выведены из-под управления рынка.
Питание, медицина, здоровье, безопасность, образ жизни - это те аспекты, отдавать которые в третьи руки - безумие!
В 22 часа в четверг (20 часов в Париже) президент Французской Республики Э. Макрон обратился к нации.
Внимал с большим удивлением: слышать от либерала подобные речи ранее не приходилось.
Вообще, если заменить слова „французский, Франция” на „российский, Россия”, то можно было бы подумать, не вникая в детали, что к народу обращался президент РФ Путин - настолько нетипична была речь француза.
Понятно, что выступление Макрона было связано с коронавирусом.
Ниже - некоторые тезисы речи.
- Тщательно мыть руки.
- Обходиться без рукопожатий и целования.
- При разговоре минимальная дистанция - 1 метр.
Это просьба к французам поменять свои антисанитарные привычки.
Предусматривается, в случае необходимости, закрытие европейских границ, ибо „коронавирус не имеет национальности”.
С понедельника во Франции закрываются все учебные заведения.
Государство будет доплачивать работникам предприятий, которых отправили в незапланированный отпуск.
Любое лицо, юридическое или физическое, вправе без объяснения причин отсрочить выплату очередного взноса банкирам.
Уже в пятницу Макрон свяжется с нынешним председателем Г-7 Трампом для выработки общих мер против распространения вируса и для ликвидации вызванных им экономических и прочих последствий.
Это, так сказать, меры технические.
А через всё послание регулярно с повторениями звучали призывы к французам сохранять единство нации.
Повторялись слова „солидарность, „мы”, а не „я”, взаимопомощь, единство, объединение” и т.п.
Также был сделан акцент на том, что Франция намерена всячески поддерживать наиболее неимущих.
Самое же важное, на мой взгляд - в конце выступления.
Было сказано буквально следующее:
Пандемия преподнесла нам уроки, которые мы обязаны выучить.
Есть товары и услуги, которые должны быть выведены из-под управления рынка.
Питание, медицина, здоровье, безопасность, образ жизни - это те аспекты, отдавать которые в третьи руки - безумие!
Мы должны заново взять контроль над перечисленным.
Выстроить Францию и Европу суверенными, взять управление своей судьбой в свои руки.
В предстоящие недели и месяцы должны быть приняты решения о разрыве (с существующей практикой) в этом смысле.
Это, безусловно, сильнейшее заявление.
Фактически означающее, что Европа намерена покончить с американским диктатом и международной корпоратократией, создать продовольственную безопасность, национализировать управление медициной, культурой, безопасностью.
Что ж, заявление эпохальное.
Что из этого получится - как говорится, поживём-увидим.
А пока что в этом начинании Макрону, Франции и Европе можно лишь пожелать удачи.
Видео: Adresse aux Français
Сергей Сальнико
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