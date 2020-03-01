Военнослужащие ВСУ украли оружие и две бочки солярки – Народная милиция

Украинские военнослужащие украли в своих подразделениях в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") оружие и дизельное топливо. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В результате работы комиссии службы ракетных войск и артиллерии ОТГ (оперативно-тактической группы) "Север" (ВСУ) в пункте временной дислокации 1-го самоходного артиллерийского дивизиона 46-й бригады ВСУ выявлена недостача семи автоматов АК-74 и четырех пистолетов "Форт", - рассказал он.

"По итогам работы комиссии проводится служебное разбирательство в отношении командира дивизиона", - уточнил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.

Сотрудники украинской военной службы правопорядка вскрыли факты хищения горюче-смазочных материалов в 72-й бригаде ВСУ.

"Так, 13 марта, в населенном пункте Попасная в момент передачи двух бочек с дизельным топливом и получении за это денежных средств, сотрудниками ВСП были задержаны двое военнослужащих 1-го механизированного батальона 72-й бригады", - отметил Осадчий.

Ранее Осадчий сообщил, что офицер ВСУ избил подчиненного, рассказавшего о хищениях горюче-смазочных материалов (ГСМ) в роте.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

15 марта — Луганск