ВСУ разместили ЗРК "Оса" во дворе у мирных жителей села Теплое – Народная милиция

Киевские силовики разместили зенитный ракетный комплекс "Оса" во дворе у мирных жителей села Теплое Станично-Луганского района. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным наших источников, в зоне ответственности 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр) ВСУ в частном секторе населенного пункта Теплое зафиксирован один зенитный ракетный комплекс "Оса", замаскированный во дворе мирных жителей", - сообщил он.

"В жилом массиве населенного пункта Нижнетеплое отмечено размещение одной боевой разведывательно-дозорной машины из состава 46-й одшбр ВСУ", - добавил Осадчий.

Он отметил, что факты размещения вооружения и военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются официальными отчетами Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что киевские силовики возводят бункер и укрепления у жилого дома в Золотом, а также стягивают бронетехнику.

Осадчий сообщал, что киевские силовики за неделю разместили более 55 единиц военной техники в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС").

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

15 марта — Луганск