НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Минский прогресс, нацисты на платформе и увертюра очевидного финала

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения оставалась стабильно напряженной. По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины (ВФУ) осуществили 11 обстрелов нашей территории, применив запрещенные Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, гранатометы различных видов, крупнокалиберные пулеметы и автоматическое стрелковое оружие. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 310 раз; 16 защитников Республики погибли, девять получили ранения. Среди мирного населения два человека погибло, 11 получили ранения, повреждены 40 объектов гражданской инфраструктуры.МИНСКИЙ ПРОГРЕСССостоявшееся 11 марта в Минске очередное заседание Контактной группы прошло в расширенном составе: в нем приняли участие заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Они задали новый ритм дискуссии по вопросам, которые уже давно обсуждаются в белорусской столице.Впервые за долгое время появилась конкретика, были составлены и согласованы протокольные решения практически по всем направлениям работы. В политической был согласован специальный механизм - Консультативный совет - для обсуждения актуальных вопросов повестки.Особенно важным в этом решении является то, что в рамках нового органа Республики смогут вести прямой диалог с Киевом, как и предусмотрено Минскими соглашениями. Украине не удастся и далее отрицать существование ЛНР и ДНР.Переговорщики группы по вопросам безопасности обсудили конкретные координаты потенциальных участков разведения, а также проект дополнения к Рамочному решению, который необходим для реализации дальнейшего разведения сил и средств. Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сообщила, что стороны конфликта в Донбассе в течение недели планируют представить компромиссную позицию по новым участкам разведения.Гуманитарная подгруппа, участники которой из-за разгула в Европе эпидемии короновируса проводили заседание в режиме видеоконференции, уделила основное внимание вопросу обмена удерживаемыми лицами и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения.Комментируя итоги переговоров в Минске, Козак сказал, что все подгруппы Контактной группы нашли неокончательные решения по тем или иным вопросам и иного было "трудно ожидать с учетом проблем, которые сложились, с учетом отягощения взаимным недоверием сторон".Подводя итоги Минской встречи, следует отметить, что она была неожиданно конструктивной, даже прорывной. Сторонам удалось достичь договоренностей аж по четырем пунктам. Был задан позитивный импульс для прямого взаимодействия сторон конфликта, который может привести в действие механизмы урегулирования.ПРИМИРИТЬ НЕЛЬЗЯ ИЗБИТЬА вот в Киеве презентация "Национальной платформы примирения", несмотря на столь мирное название программы, закончилась скандалом и дракой.Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо анонсировал старт "Национальной платформы примирения и единства" для того, чтобы "помочь людям по обе стороны линии разграничения слушать и слышать".Но все пошло не по плану: мероприятие сорвали активисты "Нацкорпуса" и так называемые ветераны кровавого нацистского бандформирования "Азов". Провокаторы в самых крепких выражениях полили грязью тех, кто хочет достичь мира, и обвинили Сивохо в предательстве: его действия по поиску путей примирения они расценивают как уступки "агрессору". Затем и вовсе началась потасовка, в результате которой один из радикалов толкнул Сивохо, и тот упал.Деградация украинского общества просто зашкаливает. В какой стране мира радикально настроенное националистическое быдло может диктовать условия правительству? По словам украинской правозащитницы Елены Лукаш, "грубо и публично нарушать закон можно в одном случае: когда есть соучастники во власти. Те, кто прикроет. Вот именно так и цветет безнаказанность и самоуверенность".Доказательство наличия такого покровительства не заставило себя долго ждать. В лучших украинских традициях полиция Киева в тот же день отпустила 12 из 15 задержанных за нападение на советника секретаря СНБО.Более того, "Нацкорпус" направил в СБУ сообщение о совершении Сивохо госизмены. Тот в свою очередь отметил, что нападавшим на него "нужен не мир, а война, так как на ней можно заработать".УВЕРТЮРА ОЧЕВИДНОГО ФИНАЛАСпустя почти шесть лет после трагедии с рейсом МН17 в Гааге начался суд по делу о "Боинге".Напомню, авиалайнер Малазийских авиалиний выполнял плановый пассажирский рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. Самолет потерпел крушение 17 июля 2014 года над Донбассом, в результате чего погибли 298 человек.Что стоит ожидать от этого суда и можно ли надеется на непредвзятое слушание?Стоит отметить, что с самого начала так называемое мировое сообщество определило виновных, и все следствие работало на обвинение в случившемся РФ. Если доказательная база не подходила под общепринятую версию, то ее с помощью сомнительных улик старательно подгоняли.К тому же, в сборе "доказательств" принимали участие и украинские специалисты совместно с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов. Таким образом, в мировой юридической практике создан прецедент, когда одна из сторон, которая причастна к крушению, работала над сбором доказательной базы. Будет ли убийца собирать улики, которые впоследствии лягут в основу его обвинения в преступлении?К сожалению, исход этого суда предугадать несложно. Очень жаль, что объективного разбирательства по этому делу мы вряд ли дождемся, уже давно все решено, осталось только соблюсти формальности.Мировое сообщество уже потратило слишком много ресурсов на то, чтобы убедить всех, в том числе и самих себя, что виновна в трагедии Россия, и теперь просто боится настоящего, объективного расследования.ЕВРОРАСПИЛНа этой неделе глава оккупационной "Луганской облгосадминистрации" Сергей Гайдай дал интервью одному из украинских информагентств. Темой беседы должен был стать его визит в Европарламент, однако поездка в Брюссель не состоялась из-за коронавируса.В начале беседы сразу стало понятно, что целью поездки была личная нажива, и что чиновник весьма разочарован провалом своих планов. Ведь за государственный счет можно было посетить европейскую столицу, а заодно поклянчить денег, которые потом с помощью нехитрых комбинаций положить себе в карман.Официально целью визита было заявлено напомнить евродепутатам о Луганщине и о проблемах, связанных с "российской агрессией", чтобы получить поддержку и деньги. Тут почему-то сразу вспоминается крылатый монолог из "Золотого теленка" Ильфа и Петрова": "Дай миллиончик, дай миллиончик, ну что тебе жалко что ли, ну дай миллиончик!"Только с французов Гайдай планирует получить на модернизацию Попаснянского водоканала порядка 33 миллионов евро. А с чешскими предпринимателями он договаривается о поставке Северодонецку электроавтобусов, с турками - о ремонте дорог, короче старается, работает.Поделился чиновник и стратегическими планами. Для него таковым является или строительство новой или модернизация существующей Северодонецкой ТЭЦ. Имеется в виду, что на ТЭЦ могут устанавливаться новые котлы, которые работают на газовых углях, которые добываются на подконтрольной Киеву территории и имеют плохое качество. Таким образом, ТЭЦ работает, электроэнергия есть, дешевое тепло для стотысячного города есть. Шахтеры работают, уголь продается… В принципе, очень хороший и экономически обоснованный замкнутый цикл, если бы не одно "но": это Украина. Бывший глава Луганской ОГА, а ныне секретарь СНБО Алексей Данилов из этого угля бензин собирался делать. Деньги выделили, и на этом все остановилось…Не забыл глава оккупационной "облгосадминистрации" помечтать о том, что он будет делать после так называемой реинтеграции. Он заявил: "Если президент скажет, я поеду на ту территорию после реинтеграции и, если нужно, буду находиться там". "Майдауны" – что с них взять…15 марта — Луганск