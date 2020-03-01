Где можно посмотреть ситуацию с коронавирусом в Украине



В Украине запустили специальный онлайн сервис для мониторинга ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщает РБК-Украина. Его запустил Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента.

https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0

На сайте отображаются все лабораторно подтвержденные случаи коронавируса (красным цветом), а также подозрения на COVID-19 (оранжевым) и случаи, которые не подтвердились (зеленым).

Отметим, по состоянию на утро 14 марта в Украине официально подтверждены три случая коронавируса. При этом один из них стал летальным. 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя жительница Радомышля, которая накануне прибыла в Украину из Польши. Она находилась в тяжелом состоянии. Новости Украины - Сегодня, 13:53 83 На сайте видны все официально подтвержденные случаи коронавируса и те, которые проверяются.В Украине запустили специальный онлайн сервис для мониторинга ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщает РБК-Украина. Его запустил Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента.https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0На сайте отображаются все лабораторно подтвержденные случаи коронавируса (красным цветом), а также подозрения на COVID-19 (оранжевым) и случаи, которые не подтвердились (зеленым).Отметим, по состоянию на утро 14 марта в Украине официально подтверждены три случая коронавируса. При этом один из них стал летальным. 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя жительница Радомышля, которая накануне прибыла в Украину из Польши. Она находилась в тяжелом состоянии. Новости Украины - Сегодня, 13:53 83

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