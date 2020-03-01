Пограничники разъяснили, что КПВВ «Станица Луганская» не закрывается, а будут введены строгие ограничения на пересечение



Об этом сегодня LIGA.net сообщила спикер Лисичанского погранотряда Нелля Доценко.

«Мы не закрываем пункты пропуска, мы будем работать согласно весеннему графику с 07:00 до 18:30, но вводятся определенные ограничения на пропуск лиц», — отметила Доценко.

По ее словам, пропускать будут на подконтрольную Украине территорию граждан, которые имеют прописку в стране или справку переселенца, а на временно оккупированную территорию — только украинцев, которые там проживают (имеют прописку).

Доценко добавила, что иностранцев пропускать не будут.



Как писал журналисты ранее пресс-служба Луганского губернатора Сергея Гайдая опубликовала на сайте ЛОГА информацию о том, что пересечение КПВВ, в том числе и КПВВ «Станица Луганская», в обоих направлениях запрещается на две недели с 16 марта по приказу командующего объединенных сил.

На сайте штаба ООС подобной информации нет и до сих пор.

Так же в информации ЛОГА говорилось, что сроки верификации для пенсионеров-переселенцев будут изменены, но на сайте Кабмина или ПФУ подобная информация также отсутствует.

Новости Региона - Сегодня, 13:37 507 С 16 марта пункты пропуска на Донбассе вводят ограничения на две недели на линии разграничения в связи с массовым распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).Об этом сегодня LIGA.net сообщила спикер Лисичанского погранотряда Нелля Доценко.«Мы не закрываем пункты пропуска, мы будем работать согласно весеннему графику с 07:00 до 18:30, но вводятся определенные ограничения на пропуск лиц», — отметила Доценко.По ее словам, пропускать будут на подконтрольную Украине территорию граждан, которые имеют прописку в стране или справку переселенца, а на временно оккупированную территорию — только украинцев, которые там проживают (имеют прописку).Доценко добавила, что иностранцев пропускать не будут.Как писал журналисты ранее пресс-служба Луганского губернатора Сергея Гайдая опубликовала на сайте ЛОГА информацию о том, что пересечение КПВВ, в том числе и КПВВ «Станица Луганская», в обоих направлениях запрещается на две недели с 16 марта по приказу командующего объединенных сил.На сайте штаба ООС подобной информации нет и до сих пор.Так же в информации ЛОГА говорилось, что сроки верификации для пенсионеров-переселенцев будут изменены, но на сайте Кабмина или ПФУ подобная информация также отсутствует.Новости Региона - Сегодня, 13:37 507

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