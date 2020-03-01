Пограничники разъяснили, что КПВВ «Станица Луганская» не закрывается, а будут введены строгие ограничения на пересечение
С 16 марта пункты пропуска на Донбассе вводят ограничения на две недели на линии разграничения в связи с массовым распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).
Об этом сегодня LIGA.net сообщила спикер Лисичанского погранотряда Нелля Доценко.
«Мы не закрываем пункты пропуска, мы будем работать согласно весеннему графику с 07:00 до 18:30, но вводятся определенные ограничения на пропуск лиц», — отметила Доценко.
По ее словам, пропускать будут на подконтрольную Украине территорию граждан, которые имеют прописку в стране или справку переселенца, а на временно оккупированную территорию — только украинцев, которые там проживают (имеют прописку).
Доценко добавила, что иностранцев пропускать не будут.
Как писал журналисты ранее пресс-служба Луганского губернатора Сергея Гайдая опубликовала на сайте ЛОГА информацию о том, что пересечение КПВВ, в том числе и КПВВ «Станица Луганская», в обоих направлениях запрещается на две недели с 16 марта по приказу командующего объединенных сил.
На сайте штаба ООС подобной информации нет и до сих пор.
Так же в информации ЛОГА говорилось, что сроки верификации для пенсионеров-переселенцев будут изменены, но на сайте Кабмина или ПФУ подобная информация также отсутствует.
Новости Региона - Сегодня, 13:37 507
Об этом сегодня LIGA.net сообщила спикер Лисичанского погранотряда Нелля Доценко.
«Мы не закрываем пункты пропуска, мы будем работать согласно весеннему графику с 07:00 до 18:30, но вводятся определенные ограничения на пропуск лиц», — отметила Доценко.
По ее словам, пропускать будут на подконтрольную Украине территорию граждан, которые имеют прописку в стране или справку переселенца, а на временно оккупированную территорию — только украинцев, которые там проживают (имеют прописку).
Доценко добавила, что иностранцев пропускать не будут.
Как писал журналисты ранее пресс-служба Луганского губернатора Сергея Гайдая опубликовала на сайте ЛОГА информацию о том, что пересечение КПВВ, в том числе и КПВВ «Станица Луганская», в обоих направлениях запрещается на две недели с 16 марта по приказу командующего объединенных сил.
На сайте штаба ООС подобной информации нет и до сих пор.
Так же в информации ЛОГА говорилось, что сроки верификации для пенсионеров-переселенцев будут изменены, но на сайте Кабмина или ПФУ подобная информация также отсутствует.
Новости Региона - Сегодня, 13:37 507
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