Завтра города Донецкой области могут остаться без тепла
Крупнейший теплогенерирующий комплекс региона «Донецктеплокоммунэнерго» задолжал за электроэнергию 7 млн 974 тыс. грн. Из-за отсутствия оплаты или гарантий расчета YASNO был вынужден подать заявку на ограничение электроснабжения предприятия.
Оператор системы распределения начинает отключение части объектов, не задействованных в теплоснабжении (резервные вводы котельных, конторы, мастерские и т.д.). Об этом сообщает издание «Карачун».
На 16 марта запланировано отключение основных вводов котельных.
Как известно, «Донецктеплокоммунэнерго» обеспечивает теплоснабжение Покровска, Бахмута, Лимана, Торецка, Славянска, Дружковки, Константиновки, Мирнограда, Волновахи, Александровки и других населенных пунктов области.
Ранее ИА Вчасно сообщало о возможном отключении. 11 марта было опубликовано заявление YASNO: «YASNO учитывает социальную значимость предприятия, поэтому в очередной раз призывает должника произвести расчет и не допустить отключения. На это у клиента есть время до 12 марта. В противном случае поставщик YASNO будет вынужден прекратить энергоснабжение, о чем было сообщено потребителю. Соответствующую заявку поставщик передал оператору системы распределения», — говорится в сообщении.
Городские и районные администрации, в которых расположены объекты «Донецктеплокоммунэнерго», также уведомлены о возможных отключениях котельных. Новости Донецка - Сегодня, 13:35 106
Оператор системы распределения начинает отключение части объектов, не задействованных в теплоснабжении (резервные вводы котельных, конторы, мастерские и т.д.). Об этом сообщает издание «Карачун».
На 16 марта запланировано отключение основных вводов котельных.
Как известно, «Донецктеплокоммунэнерго» обеспечивает теплоснабжение Покровска, Бахмута, Лимана, Торецка, Славянска, Дружковки, Константиновки, Мирнограда, Волновахи, Александровки и других населенных пунктов области.
Ранее ИА Вчасно сообщало о возможном отключении. 11 марта было опубликовано заявление YASNO: «YASNO учитывает социальную значимость предприятия, поэтому в очередной раз призывает должника произвести расчет и не допустить отключения. На это у клиента есть время до 12 марта. В противном случае поставщик YASNO будет вынужден прекратить энергоснабжение, о чем было сообщено потребителю. Соответствующую заявку поставщик передал оператору системы распределения», — говорится в сообщении.
Городские и районные администрации, в которых расположены объекты «Донецктеплокоммунэнерго», также уведомлены о возможных отключениях котельных. Новости Донецка - Сегодня, 13:35 106
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