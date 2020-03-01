В Луганске заявили, что с начала года поймали 503 пьяных водителей



Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Министерства внутренних дел.

«На территории Республики по вине водителей транспортных средств, находящихся в состоянии опьянения, за два месяца 2020 года произошло 18 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате которых получили травмы восемь человек. Всего с начала 2020 года сотрудниками ГИБДД за управление транспортным средством в состоянии опьянения административной ответственности привлечено 503 водителя», — говорится в сообщении.

В частности, в ходе профилактической операции «Пьяный за рулем — преступник!», проходившей с 19 февраля по 10 марта, автоинспекторы пресекли 188 случаев управления транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии опьянения, из них 12 водителей не имели либо были лишены права управления транспортным средством, а семь водителей совершили данное правонарушение повторно. Происшествия - Сегодня, 14:53 6 Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) с начала 2020 года привлекли к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде 503 водителя.Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Министерства внутренних дел.«На территории Республики по вине водителей транспортных средств, находящихся в состоянии опьянения, за два месяца 2020 года произошло 18 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате которых получили травмы восемь человек. Всего с начала 2020 года сотрудниками ГИБДД за управление транспортным средством в состоянии опьянения административной ответственности привлечено 503 водителя», — говорится в сообщении.В частности, в ходе профилактической операции «Пьяный за рулем — преступник!», проходившей с 19 февраля по 10 марта, автоинспекторы пресекли 188 случаев управления транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии опьянения, из них 12 водителей не имели либо были лишены права управления транспортным средством, а семь водителей совершили данное правонарушение повторно. Происшествия - Сегодня, 14:53 6

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