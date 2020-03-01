С 16 марта закрываются все КПВВ в Донбассе в связи с карантином по коронавирусу. ИЗМЕНЕНО!



В информации ЛОГА, которая была опубликована ниже, не верно сформулированы мероприятия, которые будут осуществлены с 16 марта.

На самом деле, все КПВВ в Луганской и Донецкой области будут работать по весеннему графику с 07:00 до 18:30, но будут жестко усилены ограничения на пересечение линии разграничения.

Об этом сегодня LIGA.net сообщила спикер Лисичанского погранотряда Нелля Доценко.

«Мы не закрываем пункты пропуска, мы будем работать согласно весеннему графику с 07:00 до 18:30, но вводятся определенные ограничения на пропуск лиц», — отметила Доценко.

По ее словам, пропускать будут на подконтрольную Украине территорию граждан, которые имеют прописку в стране или справку переселенца, а на временно оккупированную территорию — только украинцев, которые там проживают (имеют прописку).

Доценко добавила, что иностранцев пропускать не будут.

журналисты продолжает следить за развитием событий. Ждем разъяснений штаба ООС и Кабинета Министров.

Ранее была опубликована информация, которую распространяла пресс-служба Луганской областной государственной администрации. Текст ее ниже.

В понедельник, с 16 марта на всех КПВВ в Луганской и Донецкой области запрещается пересечение линии разграничения.

«С 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях», — говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной государственной администрации.

Исключение для возвращающихся на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории.

Пропуск во временно неподконтрольные украинской власти регионы только для граждан, которые там проживают. Новости Региона - Сегодня, 11:53 2927 В текст внесены изменения.В информации ЛОГА, которая была опубликована ниже, не верно сформулированы мероприятия, которые будут осуществлены с 16 марта.На самом деле, все КПВВ в Луганской и Донецкой области будут работать по весеннему графику с 07:00 до 18:30, но будут жестко усилены ограничения на пересечение линии разграничения.Об этом сегодня LIGA.net сообщила спикер Лисичанского погранотряда Нелля Доценко.«Мы не закрываем пункты пропуска, мы будем работать согласно весеннему графику с 07:00 до 18:30, но вводятся определенные ограничения на пропуск лиц», — отметила Доценко.По ее словам, пропускать будут на подконтрольную Украине территорию граждан, которые имеют прописку в стране или справку переселенца, а на временно оккупированную территорию — только украинцев, которые там проживают (имеют прописку).Доценко добавила, что иностранцев пропускать не будут.журналисты продолжает следить за развитием событий. Ждем разъяснений штаба ООС и Кабинета Министров.Ранее была опубликована информация, которую распространяла пресс-служба Луганской областной государственной администрации. Текст ее ниже.В понедельник, с 16 марта на всех КПВВ в Луганской и Донецкой области запрещается пересечение линии разграничения.«С 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях», — говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной государственной администрации.Исключение для возвращающихся на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории.Пропуск во временно неподконтрольные украинской власти регионы только для граждан, которые там проживают. Новости Региона - Сегодня, 11:53 2927

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