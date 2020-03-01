В Марковском районе в кювет съехал рейсовый автобус с 30 пассажирами. ФОТО



Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Луганской области.

Так, вчера, 14 марта, в 5:14 на пункт связи 23-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области поступило сообщение, что на автодороге Т1307 «Марковка — Старобельск» около села Лесная Поляна Марковского района водитель рейсового автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и не может продолжить движение. В автобусе находилось 30 пассажиров.

«По прибытию к месту вызова, спасателями проведена работа по расчистке деревьев, кустарников и освобождение колес для дальнейшей буксировки», — говорится в сообщении.

Также была задействована специальная техника Марковского райавтодора. С помощью автогрейдера автобус отбуксирован на твердый участок дороги.



Новости Региона - Сегодня, 15:22 73 На автодороге около села Лесная Поляна (Марковский р-н, Луганская обл.) рейсовый автобус, в котором находились пассажиры, съехал в кювет. Спасатели помогли отбуксировать автобус.Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Луганской области.Так, вчера, 14 марта, в 5:14 на пункт связи 23-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области поступило сообщение, что на автодороге Т1307 «Марковка — Старобельск» около села Лесная Поляна Марковского района водитель рейсового автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и не может продолжить движение. В автобусе находилось 30 пассажиров.«По прибытию к месту вызова, спасателями проведена работа по расчистке деревьев, кустарников и освобождение колес для дальнейшей буксировки», — говорится в сообщении.Также была задействована специальная техника Марковского райавтодора. С помощью автогрейдера автобус отбуксирован на твердый участок дороги.Новости Региона - Сегодня, 15:22 73

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